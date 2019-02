Hadi ipucu sorusu bugün saat 11.30'da düzenlenecek Hadi magazin için yayınlandı. Canlı Bilgi Yarışması Hadi, her gün 20.30'da hafta için 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Ayrıca Salı ve Perşembe günleri de saat 11.30'da Hadi magazin düzenleniyor. Bugün saat 11.30'daki Hadi magazin için ipucu sorusu da "2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duymaya başladığımız, 2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaşan ve geçtiğimiz hafta vizyona giren 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminde 'Sarı Saruhan' karakterini canlandıran oyuncu kimdir?" olarak duyuruldu. 7 şubat 11.30 Hadi magazin ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU: "ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI" FİLMINDE "SARI SARUHAN" KARAKTERİNİ CANLANDIRAN OYUNCU KİMDİR?

Özge Ulusoy'un sunduğu hadi Magazin bugün 11.30'da.

Sinema gündemini yakından takip ediyorsan şıp diye bileceğin bir ipucuyla karşındayız sevgili hadici! 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duymaya başladığımız, 2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaşan ve geçtiğimiz hafta vizyona giren "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminde "Sarı Saruhan" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

HADİ İPUCU CEVABI: KIVANÇ TATLITUĞ

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983'de Adana'da doğdu. Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle adını duyuran Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırmıştır. Sonrasında Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı. 2010'da Ezel dizisinde 4 bölümlük konuk oyuncu olarak oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı. 2011 - 2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaşmıştır. Oyuncu Eylül 2016'da, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Cesur ve Güzel adlı diziyle, 2 yıl aradan sonra oyunculuğa devam etmiştir. 22 Kasım 2018 itibariyle Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde Kadir karakterini canlandırmaktadır.