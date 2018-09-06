Hadi'nin ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması olan Hadi'nin bugün 20.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından Hadi'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Bisiklete binmek çocukken ilk öğrendiğimiz şeylerden biridir. Peki hiç bu sporu yapmayı düşünmüş müydünüz? Düşünmediyseniz de hiç izlediniz mi? Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor?" denildi. Peki, ipucu olan "Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor?" sorusunun cevabı nedir?

İşte hadi ipucu sorusunun cevabı...

Soru:

Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor?

Cevap: Tour de France (Fransa Bisiklet Turu)

Fransa Bisiklet Turu, bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından biridir. İlk olarak 1903 yılında yapılan yarış zamanla sporun en önemli organizasyonu haline gelmiştir.

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