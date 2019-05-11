Hadi ipucu sorusu bugün saat 20.30'daki Hadi Türk Komedi Filmleri Gecesi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "'Arif V 216' filminde Robot 216'nın ismi nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki 'Arif V 216' filminde Robot 216'nın ismi nedir? 11 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 11 MAYIS
Türk Komedi Filmleri Gecesi bu akşam 20.30'da!
Bugünkü ipucumuz senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı komedi filmi "Arif V 216" ile ilgili sevgili hadiciler. Gora'da Arif karakterinin ismini verirken babasının ismini kullanan Cem Yılmaz bu filmde aynı metaforu 216 karakteri için kullanmıştır. Bu filmde ise Besim Toker, 216’ya kendi babasının ismini koyuyor. Robot 216'nın ismini kimler hatırlıyor?
HADİ İPUCU CEVABI: PERTEV
ARİF V 2016 HAKKINDA
Arif V 216, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer almaktadır. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi.
Gora'dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri için Arif ve 216, zaman makinesiyle 1969 yılına gider.
ARİF V 2016 OYUNCULARI
Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri
Ozan Güven - 216/Barış Manço
Seda Bakan - Pembeşeker/232
Zafer Algöz - Besim Toker
Özkan Uğur - Garavel
Özge Özberk - Ceku
Kerem Alışık - Ömer
Ediz Hun - Kendisi
Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan
Mustafa Sandal - Mahalleli
Mert Fırat - Sadri Alışık
Can Yılmaz - Eryetiş
Çağlar Çorumlu - Zeki Müren
Ahu Yağtu - Pervin Toker
Maria Anastasiyeva - Filiz Akın
Murat Arkın - Cüneyt Arkın
Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık
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