Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hadi ipucu sorusu cevabı 11 Mayıs! "Arif V 216" filminde Robot 216'nın ismi nedir? 20.30 Hadi Film Gecesi

Hadi ipucu sorusu, bu akşamki Türk Komedi Filmleri Gecesi öncesinde resmi Instagram hesabından duyuruldu. 20.30 Hadi ipucu sorusunda "'Arif V 216' filminde Robot 216'nın ismi nedir?" diye soruldu. İşte 11 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hadi

Hadi ipucu sorusu bugün saat 20.30'daki Hadi Türk Komedi Filmleri Gecesi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "'Arif V 216' filminde Robot 216'nın ismi nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki 'Arif V 216' filminde Robot 216'nın ismi nedir? 11 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 11 MAYIS

Türk Komedi Filmleri Gecesi bu akşam 20.30'da!

Bugünkü ipucumuz senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı komedi filmi "Arif V 216" ile ilgili sevgili hadiciler. Gora'da Arif karakterinin ismini verirken babasının ismini kullanan Cem Yılmaz bu filmde aynı metaforu 216 karakteri için kullanmıştır. Bu filmde ise Besim Toker, 216’ya kendi babasının ismini koyuyor. Robot 216'nın ismini kimler hatırlıyor?

HADİ İPUCU CEVABI: PERTEV

ARİF V 2016 HAKKINDA

Arif V 216, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer almaktadır. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi.

Gora'dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri için Arif ve 216, zaman makinesiyle 1969 yılına gider.

ARİF V 2016 OYUNCULARI

Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri

Ozan Güven - 216/Barış Manço

Seda Bakan - Pembeşeker/232

Zafer Algöz - Besim Toker

Özkan Uğur - Garavel

Özge Özberk - Ceku

Kerem Alışık - Ömer

Ediz Hun - Kendisi

Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan

Mustafa Sandal - Mahalleli

Mert Fırat - Sadri Alışık

Can Yılmaz - Eryetiş

Çağlar Çorumlu - Zeki Müren

Ahu Yağtu - Pervin Toker

Maria Anastasiyeva - Filiz Akın

Murat Arkın - Cüneyt Arkın

Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yoğurt kabı tamam da, pipetler ne olacak?
GÜNDEMYoğurt kabı tamam da, pipetler ne olacak?
Basın müşavirleri çalıştayda buluştu
GÜNDEMBasın müşavirleri çalıştayda buluştu
YAĞIYOR! İstanbul'da gök delindi! Şimşekler... - 11 Mayıs hava durumu
GÜNDEMİstanbul'da gök delindi!
Bedirhan bebek ile annesini şehit eden terörist yakalandı!
GÜNDEMBedirhan'ın katili yakalandı!
Eleq ipucu sorusu 11 Mayıs: 12 Dev Adam'ın 2010 yarı finalinde Sırbistan'ı geçmesini sağlayan sporcu kimdir? 20.00 Eleq ipucu cevabı
GÜNDEMEleq ipucu sorusu cevabı 11 Mayıs
Eğitim dönüşü feci kaza: 2 polis şehit, 1 ağır yaralı
GÜNDEMFeci kaza! 2 polis şehit, 1 ağır yaralı
Deri fabrikasında korkutan yangın
GÜNDEMDeri fabrikasında korkutan yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
GÜNDEMAK Parti'de seçim toplantısı
17 yaşındaki Yakup'un feci ölümü
GÜNDEMTraktör tamirinde Yakup'un korkunç sonu!
Bakan Gül'den YSK açıklaması
GÜNDEMBakan Gül'den YSK açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X