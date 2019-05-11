Hadi ipucu sorusu bugün saat 20.30'daki Hadi Türk Komedi Filmleri Gecesi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "'Arif V 216' filminde Robot 216'nın ismi nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki 'Arif V 216' filminde Robot 216'nın ismi nedir? 11 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 11 MAYIS

Türk Komedi Filmleri Gecesi bu akşam 20.30'da!

Bugünkü ipucumuz senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı komedi filmi "Arif V 216" ile ilgili sevgili hadiciler. Gora'da Arif karakterinin ismini verirken babasının ismini kullanan Cem Yılmaz bu filmde aynı metaforu 216 karakteri için kullanmıştır. Bu filmde ise Besim Toker, 216’ya kendi babasının ismini koyuyor. Robot 216'nın ismini kimler hatırlıyor?

HADİ İPUCU CEVABI: PERTEV

ARİF V 2016 HAKKINDA

Arif V 216, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer almaktadır. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi.

Gora'dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri için Arif ve 216, zaman makinesiyle 1969 yılına gider.

ARİF V 2016 OYUNCULARI

Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri

Ozan Güven - 216/Barış Manço

Seda Bakan - Pembeşeker/232

Zafer Algöz - Besim Toker

Özkan Uğur - Garavel

Özge Özberk - Ceku

Kerem Alışık - Ömer

Ediz Hun - Kendisi

Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan

Mustafa Sandal - Mahalleli

Mert Fırat - Sadri Alışık

Can Yılmaz - Eryetiş

Çağlar Çorumlu - Zeki Müren

Ahu Yağtu - Pervin Toker

Maria Anastasiyeva - Filiz Akın

Murat Arkın - Cüneyt Arkın

Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık