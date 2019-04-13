Hadi ipucu sorusu bugün saat 20.30'daki Hadi yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Game of Thrones'ta "Winter is coming" yani "Kış geliyor" sözünün hangi hanedana ait?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Türkiye’de kadınların istihdama katılma oranı nedir? 13 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 13 NİSAN

hadi bugün 20.30'da!



Bugünkü ipucumuz Game Of Thrones hayranlarına geliyor sevgili hadiciler.❄️ Dizinin final sezonu için heyecanlı bekleyiş yarın sona eriyor! Sizlere sorumuz ise dizinin sloganı haline gelmiş "Winter is coming" yani "Kış geliyor" sözünün hangi hanedana ait olduğu. Kimler biliyor?

HADİ İPUCU CEVABI: STARK HANESİ

STARK HANEDANI

Ana yurdu Kışyarı olan Stark Hanedanı Batıdiyar'daki büyük hanedanlardan biridir. Çok geniş bir alan kaplayan Kuzey ve Vadi bölgelerini Kuzey Kralı unvanıyla yönetmektedir. Sekiz bin yıllık tarihiyle Batıdiyar'ın en eski aileleri arasındadır. Şimdiki Kuzey ve Vadi Kralı Jon Snow'dur, Vadi'nin Lort Naibi Petyr Baelish'in bağlılığı ve desteğini almaktadır.

Kuzey'deki yönetimleri Kızıl Düğün olayında Bolton ve Frey hanedanlarının ihanetiyle sona erdi. Boltonlar Kışyarı'nı ve Kuzey'i ele geçirdi. Ancak Piçlerin Savaşı'ndan sonra Starklar yeniden başa geçmiştir.

Bu hanedanın arması beyaz zemin üstüne gri ulu kurttur. Sözü ise diyarda tehdit ya da böbürlenme içermeyen belki de tek hanedan sözüdür: "Kış geliyor " Bu daha çok bir uyarıdır ve koşullar ne olursa olsun geçerliliğini korur.