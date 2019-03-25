25 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı geldi. Hadi ipucu sorusu Instagram hesabından takipçilerine, "Bugünkü ipucumuz 1960'lı yıllarda TRT'de uzun yıllar devam eden "Evet-Hayır" yarışması hakkında sevgili hadiciler. Stüdyoda yanına çağırdığı konuğuna sorular sorarak ilerleyen yarışmayı eskiler çok net hatırlıyordur. Peki siz bu stüdyo programlarının öncülerinden sayılan sunucumuzu tanıyor musunuz?" diye soruldu. İşte Hadi ipucu cevabı

HADİ İPUCU CEVABI

25 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: ERKAN YOLAÇ

HADİ İPUCU SORUSU: EVET HAYIR YARIŞMASININ SUNUCUSU ERKAN YOLAÇ

Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine bağlı bir kasaba olan Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğmuştur. Annesi Hikmet Hanım, babası Mehmet Yolaç Edirne‘lidir. Babası zamanında Bulgaristan-Sofya'dan göç etmiştir. 6 yaşındayken İstanbul‘a taşınmışlar. Faik adında bir kardeşi vardır.

Erkan Yolaç, Londra‘da BBC‘de çok az yapılmış olan bir yarışmayı 1962 yılında Caddebostan Gazinosu'nda ilk kez yaparak bu yarışmayı hayatımıza soktu: “Mehter Marşı'yla gelecek İzmir Marşı ile gideceksiniz” diyerek seyircilerin arasından bir gönüllüyü mehter marşı eşliğinde yanına getirir, bu kişiyle bir süre muhabbet ederken; bu süre boyunca yarışmacı “evet” ve “hayır” kelimelerini kullanmamalıdır. Kullandığı takdirde gönderirken de İzmir marşı çaldırırdı.

25 MART HADİ İPUCU CEVABI INSTAGRAM'DA! HADİ JOKER KODU İSE HENÜZ YAYINLANMAMIŞTIR.