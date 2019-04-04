- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
4 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu cevabı Instagram'dan, "PUBG'nin ülkeler arası düzenlenen ilk 32'ye 32 turnuvası GLL Nations Royale'in Avrupa ayağı tamamlandı. Peki Avrupa bölgesinden 16 ülkenin takımlarının dahil olduğu turnuvada ülkemizi temsil eden oyuncular finalde hangi ülkeyi yenerek şampiyon oldu?" diye soruldu. Hadi Gamer bugün saat 19.30'da yarışmacıları ile buluşacak.
HADİ İPUCU CEVABI
4 Nisan Hadi gamer ipucu cevabı: JAPONYA
GLL NATİONS ROYALE'İN ŞAMPİYONU TÜRKİYE
Türkiye'nin direkt olarak Son 16 turundan başladığı turnuvaya Polonya, Yunanistan & Kıbrıs ve Adriyatik Bölgesi gibi takımlar ise elemeleri geçerek dahil oldu. GGespor'un haberine göre; Ülkemizi temsil eden oyuncular Macaristan, Adriyatik Bölgesi ve Finlandiya gibi takımları geçtikten sonra finalde Yunanistan & Kıbrıs ile karşılaştı.
Turnuvanın finaline kadar olan diğer karşılaşmalarda 16 Round olduğundan dolayı etkinliğin eğlence tarafı ortayı çıkıyordu. Ancak finalin 4 Round üzerinden b07 olarak ve finale kalmayı başarmış iki takım arasında oynanması işleri ciddileştirdi.
Erengel'de oynanan açılışta güzel bir galibiyet alan temsilcilerimiz, Mithrain'in verdiği kararlarla güzel bir strateji sonucu seriyi domine ederek 1-0'a getirdi.
Erengel, Miramar, Sanhok ve Vikendi de birer galibiyet daha aldık ve 4-0'a getirdik, turnuva boyunca sadece 2 kez mağlup olarak şampiyon olduk.
4 NİSAN HADİ GAMER İPUCU SORUSU VE CEVABI INSTAGRAM'DAN YAYINLANMIŞTIR
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.