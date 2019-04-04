4 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu cevabı Instagram'dan, "PUBG'nin ülkeler arası düzenlenen ilk 32'ye 32 turnuvası GLL Nations Royale'in Avrupa ayağı tamamlandı. Peki Avrupa bölgesinden 16 ülkenin takımlarının dahil olduğu turnuvada ülkemizi temsil eden oyuncular finalde hangi ülkeyi yenerek şampiyon oldu?" diye soruldu. Hadi Gamer bugün saat 19.30'da yarışmacıları ile buluşacak.

HADİ İPUCU CEVABI

4 Nisan Hadi gamer ipucu cevabı: JAPONYA

GLL NATİONS ROYALE'İN ŞAMPİYONU TÜRKİYE

Türkiye'nin direkt olarak Son 16 turundan başladığı turnuvaya Polonya, Yunanistan & Kıbrıs ve Adriyatik Bölgesi gibi takımlar ise elemeleri geçerek dahil oldu. GGespor'un haberine göre; Ülkemizi temsil eden oyuncular Macaristan, Adriyatik Bölgesi ve Finlandiya gibi takımları geçtikten sonra finalde Yunanistan & Kıbrıs ile karşılaştı.

Turnuvanın finaline kadar olan diğer karşılaşmalarda 16 Round olduğundan dolayı etkinliğin eğlence tarafı ortayı çıkıyordu. Ancak finalin 4 Round üzerinden b07 olarak ve finale kalmayı başarmış iki takım arasında oynanması işleri ciddileştirdi.

Erengel'de oynanan açılışta güzel bir galibiyet alan temsilcilerimiz, Mithrain'in verdiği kararlarla güzel bir strateji sonucu seriyi domine ederek 1-0'a getirdi.

Erengel, Miramar, Sanhok ve Vikendi de birer galibiyet daha aldık ve 4-0'a getirdik, turnuva boyunca sadece 2 kez mağlup olarak şampiyon olduk.

4 NİSAN HADİ GAMER İPUCU SORUSU VE CEVABI INSTAGRAM'DAN YAYINLANMIŞTIR