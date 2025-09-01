Habertürk
        Hadise'den kadına yönelik şiddete sert tepki - Magazin haberleri

        Hadise'den kadına yönelik şiddete sert tepki

        Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine sessiz kalmayan Hadise, son paylaşımıyla toplumsal farkındalığı yeniden gündeme taşıdı; "Kapalı zihniyetler konuştuğunda acımız katlanıyor"

        Giriş: 01.09.2025 - 21:35 Güncelleme: 01.09.2025 - 21:35
        Kadınlar için sesini yükseltti
        Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı duyarlılığını her fırsatta ortaya koyan Hadise, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini bir kez daha bu konuya çekti.

        Ünlü şarkıcı paylaşımında tepkisini şu sözlerle dile getirdi; "Kadınların vahşice öldürülmesini kıyafetine, yaşam tarzına bağlayan kapalı zihniyetler konuştuğunda acımız katlanıyor. Bir kadının ölümünde asıl katilleri katil olarak görmeyip suçu kadına yükleyen bu anlayış var oldukça hiçbir şey değişmeyecek. Ama sesleri sustuğunda ve bakış açıları değiştiğinde, çok şey farklı olacak. Kadınlar için, hayatlarımız için."

        Şarkıcı, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda ise şu ifadeleri kullanmıştı; "Korkmaması gereken kadınlar, susmaması gereken biziz. Her kadın kendini güvende hissedene kadar bu mücadele hepimizin."

        Fotoğraflar: Instagram

        #hadise
