7 | 11

Biz yaşadığımız durum karşısında kimin hangi doktoru aradığını bilmeden ve sadece annemizin durumunu düşünürken, “Bana teşekkür edebilirdiniz sizi ayıplıyorum” diye gelen bir mesaj söz konusu. Ben bu kişinin doktor konusunda yardımcı olduğunu sonra öğrendim ve öğrendiğim an aradım, teşekkür ettim. Bir insan böylesi bir üzüntü yaşarken kimlere teşekkür edelim diye düşünemez! Önce insan annesini, ailesini düşünür sonra gereken teşekkürlerini iletir! İnsanlar böyle bir üzüntü yaşarken “Beni aramadınız bana teşekkür etmediniz sizi ayıplıyorum” diye mesaj atılmaz.