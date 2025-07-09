Hadise: Peruk o, peruk
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından siyah saçlı bir fotoğrafını yayımlayan Hadise; "O peruk" diyerek imaj değiştirmediğini söyledi
Giriş: 09.07.2025 - 08:29 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:30
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, Seyrantepe'deki bir dans okulundan çıkarken objektiflere yansıdı.
Oldukça terlediği görülen Hadise; "Harbiye’de sahne alacağız, herkesi bekliyoruz" diyerek sevenlerine çağrıda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı siyah saçlı paylaşımıyla ilgili sorulara ise "Peruk o, peruk" diyerek saçlarını boyatmadığını söyledi.
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