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        Haberler Objektife Takılanlar Hadise'den siyah saç açıklaması: Peruk o, peruk - Magazin haberleri

        Hadise: Peruk o, peruk

        Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından siyah saçlı bir fotoğrafını yayımlayan Hadise; "O peruk" diyerek imaj değiştirmediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 08:29 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:30
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        "Peruk o, peruk"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, Seyrantepe'deki bir dans okulundan çıkarken objektiflere yansıdı.

        Oldukça terlediği görülen Hadise; "Harbiye’de sahne alacağız, herkesi bekliyoruz" diyerek sevenlerine çağrıda bulundu.

        Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı siyah saçlı paylaşımıyla ilgili sorulara ise "Peruk o, peruk" diyerek saçlarını boyatmadığını söyledi.

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        #hadise
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