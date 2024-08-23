Hadise'nin set halleri
'Esas Oğlan' adlı dijital platform dizisinde rol alan Hadise'den set pozları geldi
Hadise, GAİN'de yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' adlı diziyle oyunculuğa başlamıştı.
38 yaşındaki Hadise, BKM imzalı dizinin çekimlerine başlandığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı bir videoyla duyurmuştu.
Ünlü şarkıcıdan set pozları geldi.
'Ceren' karakterine hayat verecek olan Hadise'nin fotoğrafları yoğun ilgi gördü.
Hadise, rol arkadaşı Seda Bakan'ın küçük kızı Ela ile de poz verdi.
Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizide, başrolleri Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman paylaşıyor.