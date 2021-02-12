KORONAVİRÜSE YAKALANDI



Hadise koronavirüse yakalandıktan sonra karantinayı kendi evinde geçirmişti. Çift, bir süre sonra ayrılık kararı aldı.



Korona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını söyleyen sanatçı, "Benim için zor bir süreçti. Hastanelik olmadım. Bu süreci daha zor durumda hastanelerde geçiren insanları görünce şükrettim." demişti.



Hadise ayrıca, "İki hafta kendi evimde tek başıma kaldım. Dört hafta boyunca öksürdüm. Başım çok fena ağrıdı. Kusmalarım çok oldu. 5. günümde tat ve koku almamaya başladım. Asıl beni mahveden korku oldu. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı." ifadelerini kullanmıştı.