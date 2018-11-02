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Hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü!

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın saman yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, doktordan dönen anne ve oğlu hayatını kaybetti

02.11.2018 - 10:54 | Güncelleme: İHA

Konya'da, dün saat 21.00 sıralarında Kulu-Ankara karayolu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yürek parçalayan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da gittikleri doktordan Konya'nın Kulu ilçesine dönen Zeki Kara (57) idaresindeki 42 GE 520 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü ve plakası alınamayan saman yüklü bir TIR'a arkadan çarptı.

CENAZELERİ İŞ MAKİNESİ ÇIKARTTI

İHA'da yer alan habere göre çarpmanın şiddetiyle sürücü Zeki Kara ile annesi Fatma Kara (78) araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine getirilen iş makinesinin de yardımıyla Zeki Kara ile annesi Fatma Kara'nın cenazeleri itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Anne ve oğlunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası TIR şoförünün ifadesinin alınması için karakola götürüldüğü öğrenildi.

 

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