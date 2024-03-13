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        "Hafize Gaye Erkan faiz artırımı nedeniyle görevden alındı" iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programının kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğünün altı çizildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:39
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        "Hafize Gaye Erkan faiz artırımı nedeniyle görevden alındı" iddiasına yalanlama
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faiz artırımı nedeniyle görevden alındığı iddiasını yalanladı.

        Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

        EKONOMİ PROGRAMI KARARLILIKLA SÜRÜYOR

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programının kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edilen paylaşımda, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2 Şubat'ta görevinden affını istemişti. Erkan, açıklamasında "Şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadelerine yer vermişti.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ise Erkan'ın görevden alındığı belirtilmişti. Erkan'dan boşalan Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan atanmıştı.

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        #Hafize Gaye Erkan
        #merkez bankası
        #FAİZ
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