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Haberler Gündem 3. Sayfa Hafriyat kamyonu parktan geçen öğretmene çarptı! -En son haberler
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Güngören'de parkta kamyonun çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Hafriyat kamyonlarının karıştığı ölümlü kazalara kahreden bir olay daha eklendi. İstanbul Güngören'de peyzaj çalışması sırasında parktan geçen Türkçe öğretmeni Osman Pat, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

Hafriyat kamyonu parktan geçen öğretmene çarptı! -En son haberler
Hafriyat kamyonu parktan geçen öğretmene çarptı!
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DHA

Güngören'de peyzaj çalışması yapılan parktan geçen öğretmen Osman Pat'a hafriyat kamyonu çarptı. Pat, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, Bahçelievler Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Osman Pat, geçen cumartesi günü, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Caddesi'ndeki parka girdi.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI

Peyzaj çalışması sırasında çalışan hafriyat kamyonu Osman Pat'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Pat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adli tıp kurumuna kaldırılan Osman Pat'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Pat, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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