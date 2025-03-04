Hafriyatçılar İBB'yi protesto etti

İstanbul Anadolu Yakası'nda hizmet veren hafriyatçılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle geçmişte imzaladıkları "Hafriyat Taşıma Kabul Belgesi"ni iptal ettiği gerekçesiyle protesto etti.

İstanbul Hafriyatçılar Federasyonuna (İSHAF) bağlı derneklere üye hafriyatçılar, söz konusu belgenin iptaline tepki göstermek için İBB Çevre Koruma Müdürlüğünün Kartal'daki ek hizmet binası önünde toplandı.

Polis bölgede önlem alırken, yüzlerce hafriyatçı araçlarıyla güzergahta konvoy yaptı. Klakson çalarak ilerleyen kamyonlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Konvoydaki bazı kamyonlara, "Yetersiz döküm sahası kriz demektir", "Gebze döküm sahalarına izin verin", "Sorun çıkarmayın, çözüm üretin" yazılı afişler asıldığı görüldü.

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İSHAF Başkanı Zekeriya Turan, burada yaptığı açıklamada, Anadolu Yakası'nda geçmişten günümüze döküm problemlerinin yaşandığını söyledi.

Problemin çözümü için geçmiş yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandığını belirten Turan, "Yapılan protokolle bugüne kadar Anadolu Yakası'ndan Hafriyat Taşıma Kabul Belgesi'yle hafriyat (Gebze'ye) yapılabiliyordu. İBB, 'geçmişte döküm yerimiz yetersizdi, şu an yeterli.' diyor ve İstanbul'dan Gebze'ye, Gebze'den İstanbul'a hafriyat gelmesini yasaklıyor. Gelinen süreçte Anadolu Yakası'ndan Kocaeli'ye hafriyat kabul belgeleri iptal edildi. Kazı miktarı, süresi dolmamış hafriyat taşıma kabul belgelerinin iptal edilmesi meslektaşlarımızın hayatını zora soktu" diye konuştu.

Turan, İstanbul'daki hafriyat yönetmeliği kontrolünün İBB tarafından yapıldığını dile getirerek, "İBB'deki yetkililerden konuyu tekrar düşünmelerini rica ediyoruz. Ayrıca, Anadolu Yakası'nda bitmek bilmeyen bu döküm problemi konusunda başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla alakalı tüm yetkililerin meslektaşlarımızın sorununa el atmasını istiyoruz. Bu konu siyaset üstü bir konudur, bize destek olacak siyasileri takdir edeceğimizi de buradan beyan etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tuzla, Kartal ve Maltepe gibi bölgelerden bugüne kadar hafriyatların Gebze bölgesine taşındığına dikkati çeken Turan, İBB'nin Anadolu Yakası'ndaki tüm hafriyatçıları Şile'nin Sahilköy Mahallesi sınırlarında yer alan döküm sahasına yönlendirdiğini belirtti.