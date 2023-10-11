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        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan: Şartlar tabii ki zor - Magazin haberleri

        Hafsanur Sancaktutan: Şartlar tabii ki zor

        Hafsanur Sancaktutan, Bergüzar Korel'in geçtiğimiz günlerde setlerin çalışma saatleriyle ilgili sitemde bulunması hakkında konuştu. Oyuncu, "Her setin saat programı farklı oluyor. Mesala bazı setlerde 12 saat uygulaması yapılıyor. Benim setim çok güzel geçti. Ekip de eğlenceli olunca güzel geçiyor ama tabii ki şartlar zor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 08:39 Güncelleme: 11.10.2023 - 08:39
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, Levent'teki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Saç bakımı için geldim. Kuaföre gelince kendimi mutlu hissediyorum" dedi.

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        "DİNLENECEĞİM"

        Final yapan dizisi 'Ya Çok Seversen' ile ilgili konuşan Sancaktutan, "Çok eğlendik, güzel bir serüven oldu benim için. İlk defa yaz işi yapmıştım. Her şey harikaydı, şimdi biraz dinleneceğim" ifadelerini kullandı.

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        "ENERJİSİ İYİ GELDİ"

        Dizideki partneri Kerem Bürsin hakkında açıklama yapan Hafsanur Sancaktutan, "Çok eğlenceli vakit geçiriyorduk. Güzeldi ve çok eğleniyorduk. Bana enerjisi iyi geldi" şeklinde konuştu.

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        "ŞARTLAR TABİİ Kİ ZOR"

        Ayrıca Sancaktutan'a, Bergüzar Korel'in geçtiğimiz günlerde setlerin çalışma saatleriyle ilgili sitemde bulunması soruldu.

        Oyuncu, "Her setin saat programı farklı oluyor. Mesala bazı setlerde 12 saat uygulaması yapılıyor. Benim setim çok güzel geçti. Ekip de eğlenceli olunca güzel geçiyor ama tabii ki şartlar zor" dedi.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        #Hafsanur Sancaktutan
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