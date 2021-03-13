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HaberlerGündemHafta sonu (13-14 Mart) sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün, yarın, sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde
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Hafta sonu (13-14 Mart) sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün, yarın, sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle kontrollü normalleşme süreci başladı. 1 Mart'ta düzenlenen kabine toplantısında alınan karara göre normalleşme kararları risk grubuna göre farklılık gösterecek. Bilim kurulu Türkiye'nin 81 ilini vaka sayılarına göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayırdı. Peki, Hafta sonu (13-14 Mart) sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün, yarın, sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde?

Hafta sonu (13-14 Mart) sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün, yarın, sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan risk haritasına göre kontrollü normalleşme kararları uygulanmaya başladı. Koronavirüs tedbirlerinden biri olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Hafta sonu (13-14 Mart) sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün, yarın, sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kontrollü normalleşme için alınan yeni kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. Kamuda çalışma saatlerinin de tüm Türkiye'de normale döndürüleceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kurallara göre, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecek. Akşam 21.00 ila sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Risk grubuna göre il bazında alınması gereken yeni tip koronavirüs tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtilen genelgeye göre, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Buna bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

TÜRKİHYE RİSK GRUBU HARİTASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."

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