        HAFTA SONU ALTIN FİYATI 14 EYLÜL 2025: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 14 Eylül Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 14 Eylül Pazar verileri yatırımcılar ve altın almak veya satmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izliyor. Üst üste rekor kıran altın fiyatları yeni günde yükseliş eğilimini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, 3 bin 643 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 14 Eylül 2025 Pazar altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 08:20 Güncelleme: 13.09.2025 - 23:56
        1

        Altın fiyatları 14 Eylül Pazar günü yakından takip ediliyor. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı. Bu veriler tüketici fiyatlarındaki artışın hızlanmaya başladığına işaret etti. Bu hızlanmanın ılımlı olması ve iş gücüne ilişkin risklerin devam etmesi ise Fed'in beklentilerin üzerinde faiz indirimleri yapabileceğine dair öngörüleri kuvvetlendirdi. Fed'e ilişkin artan gevşeme beklentileri ve tahvil piyasaları altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İşte 14 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.844,87

        Satış: 4.845,64

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.642,43

        Satış: 3.643,85

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.751,80

        Satış: 7.922,63

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.007,18

        Satış: 31.593,59

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 32.010,00

        Satış: 32.207,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.455,14

        Satış: 15.845,25

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.007,18

        Satış: 31.593,59

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 32.549,50

        Satış: 33.368,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.697,82

        Satış: 3.713,74

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.479,45

        Satış: 4.712,00

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 79.730,00

        Satış: 80.393,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
