Altın fiyatları yükselişte! İşte 14 Eylül Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 14 Eylül Pazar verileri yatırımcılar ve altın almak veya satmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izliyor. Üst üste rekor kıran altın fiyatları yeni günde yükseliş eğilimini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, 3 bin 643 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 14 Eylül 2025 Pazar altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 14 Eylül Pazar günü yakından takip ediliyor. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı. Bu veriler tüketici fiyatlarındaki artışın hızlanmaya başladığına işaret etti. Bu hızlanmanın ılımlı olması ve iş gücüne ilişkin risklerin devam etmesi ise Fed'in beklentilerin üzerinde faiz indirimleri yapabileceğine dair öngörüleri kuvvetlendirdi. Fed'e ilişkin artan gevşeme beklentileri ve tahvil piyasaları altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İşte 14 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.844,87
Satış: 4.845,64
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.642,43
Satış: 3.643,85
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.751,80
Satış: 7.922,63
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.007,18
Satış: 31.593,59
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.010,00
Satış: 32.207,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.455,14
Satış: 15.845,25
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.007,18
Satış: 31.593,59
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.549,50
Satış: 33.368,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.697,82
Satış: 3.713,74
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.479,45
Satış: 4.712,00
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 79.730,00
Satış: 80.393,00