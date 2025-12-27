27 Aralık 2025 Cumartesi hafta sonu altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?
Piyasalar, hareketli geçen bir yılı tamamlaya hazırlanırken, 2026'nın önemli başlıklarından biri olması beklenen ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının kim olacağı tartışması yatırımcıların odağında bulunuyor. Fed'in yönetimine ilişkin belirsizliklerin yanı sıra yeni başkanın parasal gevşeme yolunda daha fazla adım atacağı beklentisi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 27 Aralık Cumartesi 2025 altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.249,70 TL
Satış: 6.250,52 TL
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.530,39 TL,
Satış: 4.536,02 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.999,52 TL
Satış: 10.219,59 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.998,09 TL
Satış: 40.753,36 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 40.284,00 TL
Satış: 41.271,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.936,55 TL
Satış: 20.439,18 TL
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.998,09 TL
Satış: 40.753,36 TL
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.607,61 TL
Satış: 42.665,31 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.459,36 TL
Satış: 4.625,07 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.716,96 TL
Satış: 6.008,95 TL