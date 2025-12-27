Habertürk
        Hafta sonu altın fiyatları 27 Aralık 2025 Cumartesi: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, ata altın kaç TL?

        27 Aralık 2025 Cumartesi hafta sonu altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Piyasalar, hareketli geçen bir yılı tamamlaya hazırlanırken, 2026'nın önemli başlıklarından biri olması beklenen ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının kim olacağı tartışması yatırımcıların odağında bulunuyor. Fed'in yönetimine ilişkin belirsizliklerin yanı sıra yeni başkanın parasal gevşeme yolunda daha fazla adım atacağı beklentisi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 27 Aralık Cumartesi 2025 altın fiyatları

        Giriş: 27.12.2025 - 08:11 Güncelleme: 27.12.2025 - 08:11
        1

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.249,70 TL

        Satış: 6.250,52 TL

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.530,39 TL,

        Satış: 4.536,02 TL

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.999,52 TL

        Satış: 10.219,59 TL

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.998,09 TL

        Satış: 40.753,36 TL

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 40.284,00 TL

        Satış: 41.271,00 TL

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.936,55 TL

        Satış: 20.439,18 TL

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.998,09 TL

        Satış: 40.753,36 TL

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.607,61 TL

        Satış: 42.665,31 TL

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.459,36 TL

        Satış: 4.625,07 TL

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.716,96 TL

        Satış: 6.008,95 TL

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

