        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 6 EYLÜL 2025: Altında rekor serisi sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altında rekor serisi sürüyor! İşte 6 Eylül 2025 Cumartesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 6 Eylül 2025 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik güçlenen beklentiler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Altının ons fiyatı, 3 bin 588 dolarla yeni rekor seviyesini kaydetti. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre hesaplanan gram altın da rekor tazeledi. Yüzde 0,6 değer kazanan gram altın, 4 bin 756 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 06.09.2025 - 07:46 Güncelleme: 06.09.2025 - 07:47
        1

        Altın fiyatlarındaki son durum 6 Eylül Cumartesi günü yakından takip ediliyor. Fed’in bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler, altını desteklemeye devam ediyor. Öte yandan dün ABD’den gelen zayıf istihdam verisi de altın fiyatlarında tarihi bir yükselişe yol açtı. Ons altın 3 bin 588 dolarla yeni rekor seviyesini kaydederken çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da dikkat çekici artışlar kaydedildi. Yüzde 0,6’lık yükselişin ardından 4 bin 756 lirayı aşan gram altın da rekorunu tazelemiş oldu. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 6 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.756,20

        Satış: 4.756,89

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.584,96

        Satış: 3.588,42

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.609,93

        Satış: 7.777,52

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.439,71

        Satış: 31.014,94

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 30.918,00

        Satış: 31.231,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.172,29

        Satış: 15.555,04

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.439,71

        Satış: 31.014,94

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 31.567,87

        Satış: 32.362,85

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.603,74

        Satış: 3.616,26

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.326,58

        Satış: 4.569,53

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 77.011,00

        Satış: 77.956,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
