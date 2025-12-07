Habertürk
        Hafta sonu altın fiyatları 7 Aralık 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 7 Aralık 2025 Pazar verileri alım satım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Dün güne yükselişle başlayan sarı metalde bugün düşüş gözlemleniyor. Gram altın güne 5.746 TL, ons altın ise 4.199 dolar seviyesinden başlarken, ons fiyatında yüzde 0,18'lik düşüş dikkat çekiyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 00:39 Güncelleme: 07.12.2025 - 00:39
        1

        Altın fiyatlarında son durum 7 Aralık Pazar günü yakından takip ediliyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çizen değerli metalde ibre ters yönlü hareket ediyor. Bugün gram altın 5.746 TL, ons altın ise 4.199 dolar seviyesinde seyrediyor. Fed faiz indirimi beklentileri fiyatları etkilerken, ABD’de açıklanan verilerin yarattığı belirsizlik yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yöneltiyor. Bu sürecin de altın piyasasında kâr satışlarını hızlandırdığı belirtiliyor. İşte 7 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.745,37

        Satış: 5.746,23

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.196,02

        Satış: 4.199,54

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.192,59

        Satış: 9.395,08

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.770,35

        Satış: 37.465,41

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.653,00

        Satış: 37.883,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.327,72

        Satış: 18.790,17

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.770,35

        Satış: 37.465,41

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.285,57

        Satış: 39.251,78

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.183,97

        Satış: 4.280,52

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.269,46

        Satış: 5.505,37

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.786,00

        Satış: 94.563,00

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
