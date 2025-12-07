Altın fiyatlarında son durum 7 Aralık Pazar günü yakından takip ediliyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çizen değerli metalde ibre ters yönlü hareket ediyor. Bugün gram altın 5.746 TL, ons altın ise 4.199 dolar seviyesinde seyrediyor. Fed faiz indirimi beklentileri fiyatları etkilerken, ABD’de açıklanan verilerin yarattığı belirsizlik yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yöneltiyor. Bu sürecin de altın piyasasında kâr satışlarını hızlandırdığı belirtiliyor. İşte 7 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…