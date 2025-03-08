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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 8 MART 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 8 Mart 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 17 artış yaşayan altın, hafif geriledi. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 412 lira, çeyrek altın ise 5 bin 578 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 07:59 Güncelleme: 08.03.2025 - 07:59
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın alım satımı yapacak olan kişiler alış-satış tablosunu incelemek istiyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 3 bin 412 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.411,61

        Satış: 3.412,14

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        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.906,60

        Satış: 2.911,60

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.458,58

        Satış: 5.578,85

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.834,32

        Satış: 22.247,15

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.470,00

        Satış: 22.697,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.883,04

        Satış: 11.157,70

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.834,32

        Satış: 22.247,15

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.902,75

        Satış: 23.483,22

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.875,88

        Satış: 2.763,19

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.143,80

        Satış: 3.322,74

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.829,00

        Satış: 56.630,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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