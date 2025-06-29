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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR! 29 Haziran 2025 bugün tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 29 Haziran bugün tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son günlerdeki düşüşünü sürdürüyor. Hafta sonu işlem görmeyen altın, Cuma günü fiyatları üzerinden alınıp satılıyor. ABD ile Çin arasında sağlanan ticaret anlaşması ve Orta Doğu'daki ateşkes ortamı, yatırımcıların risk iştahını artırarak altın fiyatlarını son bir ayın en düşük seviyesine geçti. En son Altının ons fiyatı 3 bin 275 dolardan işlem görürken, gram altın ise 4 bin 200 liradan alıcı buldu. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Haziran tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları alış ve satış tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 07:51 Güncelleme: 29.06.2025 - 08:53
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        1

        Altın fiyatları 29 Haziran Pazar günü araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Alım satım ve kar etmek isteyen vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik dolasıyla son günlerde altın düşüşe geçti. Peki bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte, altın fiyatları alış-satış rakamları 29 Haziran 2025

        2

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.273,40

        Satış: 3.275,27

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.199,43

        Satış: 4.200,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.355,00

        Satış: 27.565,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.719,09

        Satış: 6.867,89

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.876,36

        Satış: 27.387,57

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.876,36

        Satış: 27.387,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.804,63

        Satış: 28.506,51

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.396,18

        Satış: 13.735,79

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.176,00

        Satış: 69.019,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.296,72

        Satış: 3.250,30

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.827,66

        Satış: 4.034,67

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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