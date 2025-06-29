Altın fiyatları 29 Haziran Pazar günü araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Alım satım ve kar etmek isteyen vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik dolasıyla son günlerde altın düşüşe geçti. Peki bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte, altın fiyatları alış-satış rakamları 29 Haziran 2025