Altın fiyatları düşüyor! 29 Haziran bugün tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları son günlerdeki düşüşünü sürdürüyor. Hafta sonu işlem görmeyen altın, Cuma günü fiyatları üzerinden alınıp satılıyor. ABD ile Çin arasında sağlanan ticaret anlaşması ve Orta Doğu'daki ateşkes ortamı, yatırımcıların risk iştahını artırarak altın fiyatlarını son bir ayın en düşük seviyesine geçti. En son Altının ons fiyatı 3 bin 275 dolardan işlem görürken, gram altın ise 4 bin 200 liradan alıcı buldu. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Haziran tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları alış ve satış tablosu
Altın fiyatları 29 Haziran Pazar günü araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Alım satım ve kar etmek isteyen vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik dolasıyla son günlerde altın düşüşe geçti. Peki bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte, altın fiyatları alış-satış rakamları 29 Haziran 2025
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.273,40
Satış: 3.275,27
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.199,43
Satış: 4.200,55
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.355,00
Satış: 27.565,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.719,09
Satış: 6.867,89
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.876,36
Satış: 27.387,57
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.876,36
Satış: 27.387,57
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.804,63
Satış: 28.506,51
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.396,18
Satış: 13.735,79
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.176,00
Satış: 69.019,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.296,72
Satış: 3.250,30
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.827,66
Satış: 4.034,67