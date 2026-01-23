Habertürk
        Hafta sonu hava durumu nasıl olacak, Meteoroloji 24-25 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde yağış olacak mı?

        Hafta sonu hava durumu: 24-25 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış olacak mı?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre hafta sonu yurt genelinde yağışlar etkisi sürdürürken, sıcaklıkların artması bekleniyor. Hafta sonu dışarı çıkmak için plan yapan vatandaşlar, hangi illerde yağış olacağını merak ediyor. Bu kapsamda "24-25 Ocak hava durumu nasıl, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 23.01.2026 - 15:18 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:18
        

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta başında etkili olan soğuk havanın ardından hafta sonu sıcaklıkların artması bekleniyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgesinde yağışlar etkisini göstermeye devam edecek. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji 24-25 Ocak hava durumu tahminleri...

        

        HAFTA SONU YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR ARTIYOR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24-25 Ocak hafta sonu için hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta başında etkisini hissettiren soğuk hava dalgası, yerini daha ılıman fakat yağışlı bir havaya bırakacak.

        Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimleri dışında kalan bölgelerde yağmur ve sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu’da hafta sonu boyunca yağışlar yer yer etkili olacak.

        Meteoroloji değerlendirmelerine göre, batı ve iç bölgelerde yağmur beklenirken, Akdeniz kıyılarında ise kuvvetli rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor.

        

        24-25 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

        İstanbul'da hafta sonu parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların Cumartesi günü 12, Pazar günü ise 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

        

        24-25 OCAK ANKARA HAVA DURUMU

        Ankara’da hava durumu Cumartesi günü hafif yağışlı 9 derece, Pazar günü ise yağış beklenmezken sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacak.

        

        24-25 OCAK İZMİR HAVA DURUMU

        İzmir’de hafta sonu yağışlı hava etkisini göstermeye devam edecek. Sıcaklıklar Cumartesi günü 10-17 derece arasındayken, Pazar günü 12-18 derece arasında seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
