HAFTA SONU YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24-25 Ocak hafta sonu için hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta başında etkisini hissettiren soğuk hava dalgası, yerini daha ılıman fakat yağışlı bir havaya bırakacak.

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimleri dışında kalan bölgelerde yağmur ve sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu’da hafta sonu boyunca yağışlar yer yer etkili olacak.

Meteoroloji değerlendirmelerine göre, batı ve iç bölgelerde yağmur beklenirken, Akdeniz kıyılarında ise kuvvetli rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor.