Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? 6-7 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 6-7 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hafta sonuna ilişkin hava durumu raporu duyuruldu. Meteoroloji'den bazı illerimiz için yağış uyarısı geldi. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli poyraz etkisini sürdürecek. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı var. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? 6-7 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 11:21 Güncelleme: 05.09.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hafta sonu hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin iç kesimleri, Adana ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar il il hava durumu hava durumunu merak ediyor. İşte, 6-7 Eylül hava durumu

        2

        METEOROLOJİ'DEN UYARILAR! SAĞANAK YAĞMUR, FIRTINA, TOZ TAŞINIMI VE SICAK HAVA

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin iç kesimleri, Adana ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli poyraz etkisini sürdürecek. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı var.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        3

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        4

        İSTANBUL HAVA DURUMU 6 EYLÜL CUMARTESİ: 24°19°

        İSTANBUL HAVA DURUMU 7 EYLÜL PAZAR: 26°19°

        ANKARA HAVA DURUMU 6 EYLÜL CUMARTESİ: 28°17°

        ANKARA HAVA DURUMU 7 EYLÜL PAZAR: 28°16°

        İZMİR HAVA DURUMU 6 EYLÜL CUMARTESİ: 33°24°

        İZMİR HAVA DURUMU 7 EYLÜL PAZAR: 32°24°

        İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Erken kalkmanın psikolojik ve fizyolojik faydaları!
        Erken kalkmanın psikolojik ve fizyolojik faydaları!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Sonbaharın renkli sırrı
        Sonbaharın renkli sırrı