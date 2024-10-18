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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den hava durumu uyarısı geldi

        Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi

        Perşembe gününden itibaren soğuk havaların etkisi hissedilir derecede arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, ile Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 12:59 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:59
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        Hava durumu raporu güncel olarak MGM tarafından duyuruluyor. Yağışların etkili olduğu illerde sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. Peki bu hafta sonu hava nasıl olacak?

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        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul’da 19 Ekim’de hava sıcaklığı 16 derece, İzmir’de 23 derece, Ankara’da hava durumu 12 derece olması bekleniyor.

        İstanbul’da 20 Ekim’de Ankara’da hava durumu 14 derece, İzmir’de 23 derece, İstanbul’da 17 derece olması bekleniyor.

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, ile Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Ege İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde 3-6°C azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        ZİRAİ DON TEHLİKESİ: Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bu gece İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi’nin yükseklerinde,don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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