11-12 OCAK 2025 HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in açıklamalarından başlıklar şöyle;

"Hafta sonu Türkiye'yi yeni bir yağışlı hava bekliyor. Bu gece yarısından sonra ve yarın sabahtan 04.00-05.00-06.00 sularında henüz gün aydınlanmamışken İstanbul ve Tekirdağ'da yağış bekleniyor. İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü (özellikle Cumartesi) hafif kuvvetli yağmur görüntüsü var. Toplam 3-4 günde 40 ml yağmur biriktirmeyi bekliyoruz. Pazar günü bazı ilçelerde diğerlerine göre fazla yağmur yağabilir."