İlkbaharın isminin unutulduğu günler yaşıyoruz, bu kadar soğuktan sonra insanlar direkt yaz gelsin istiyor. Neyse ki durumlar meteoroloji çalışanlarını zora sokmadan ısınıyor (ısınmasaydı korkarım bizi buz parçalarıyla kovalayacaklardı).

Bu pazar 13-17 arası o monta hiç ihtiyaç yok. Hatta taşıdığımıza bizi pişman edecek. Pazar ve sonrasında beklenen 5 günün hava tahminleri artık ilkbahar gelmiş diyor. İstanbul gelecek hafta 18-20 derecelere ulaşacak. Fakat bahar geçişleri işte, sıcaklık dalgalanıyor ve Nisan içinde hepimizi üşüten günlerimiz olabilir (özellikle 2. haftası).

Bu hafta sonu pazar ve sonrası bahar diyoruz ama Cumartesi kar yağışları Anadolu’da ara sıra kendini gösterecek. Daha çok sabah-öğlen arası Başkentte ve Konya çevresinde şöyle seyirlik kar yağabilir. Pazar olduğunda İç ve Doğu bölgeler de güneşin sıcaklığını hisseder.

VERİLERE GÖRE AŞIRI KAR OLMADI

Soğuğun sıcağa dönmeye çalıştığı günlerde belki herkesi biraz da psikolojik olarak yoran kış mevsimi bitmek üzere, sonraki sezona kadar kendisini özleyeceğiz. Ya da selametle gitsin hiç özlemeyeceğiz, kişiden kişiye değişen konu. Aslında veriye baktığımızda aşırı kar aldığımız bir sezon olmadı, yükseklerde rekorlar kırıldı ama kıyı merkezlerde toplam kar miktarından çok soğuğun uzun frekansı hepimizi yordu.

Enerji fiyatları, yanıbaşımızda süren bir savaş, faturalar derken kimseyi kar yağışının romantizmine ikna edemedik. Yağan karın ve açan güneşin tadını çıkartabileceğimiz güzel günler yaşayalım, bunu hak ediyoruz.

İLLERE GÖRE DETAYLI HAVA DURUMU

NOT: Herkese merhaba, artık Haberturk.com'da yaşama dokunan yönleriyle hava durumu yazıları bulabilirsiniz. Günlük telaş içinde unutulan, gündemi zayıf ama kendisi son derece ciddi iklim krizi hakkında da ara sıra hatırlatma yapmak isteriz.