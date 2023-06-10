Kahvaltılık muffin nasıl yapılır?

İlk olarak muffinimizin hamuru için gerekli tüm malzemeleri bir güzel kaşıkla karıştırıyoruz.

Ayrı bir kapta iç harcı için domates, kırmızı, yeşil biber, sucuk, peynir çeşitleri, maydanoz, biraz tuz (ama hamuru içinde tuz koyacağımız için çok koymayalım) neler koymak istiyorsak hepsini küp küp doğrayıp karıştırıyoruz.