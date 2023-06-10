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Hafta sonu kahvaltınız için tadına doyamayacağınız muhteşem bir tarif: Sebze yemeyen çocuklarınız bile bayılacağı kahvaltılık muffin tarifi…

Hafta sonu ailesiyle ve sevdikleriyle birlikte kahvaltı yapacaklar için muhteşem bir alternatif olacak muffin tarifi ile sofralarınız şenlenecek. Bu tarifle sebze yemeyen çocuklarınız bile bayılacak. İşte kahvaltılık muffin tarifi…

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  • Hafta sonu kahvaltınız için tadına doyamayacağınız muhteşem bir tarif: Sebze yemeyen çocuklarınız bile bayılacağı kahvaltılık muffin tarifi…

    KAHVALTILIK MUFFİN TARİFİ (12 ADET)

    Malzemeler

    Hamuru için;

    1 su bardağı un

    3 adet yumurta

    Yarım bardağı süt

    3 yemek kaşığı sıvı yağ

    Yarım paket kabartma tozu

    1 çay kaşığı tuz

    Yarım çay kaşığı karabiber

    1 adet rendelenmiş suyu sıkılmış patates
  • Hafta sonu kahvaltınız için tadına doyamayacağınız muhteşem bir tarif: Sebze yemeyen çocuklarınız bile bayılacağı kahvaltılık muffin tarifi…

    İç harcı için;

    1 adet yesil biber

    1 adet domates

    Kırmızı biber

    Köy peyniri

    Tost peyniri

    Sucuk

    Maydanoz

    Tuz
  • Hafta sonu kahvaltınız için tadına doyamayacağınız muhteşem bir tarif: Sebze yemeyen çocuklarınız bile bayılacağı kahvaltılık muffin tarifi…

    Kahvaltılık muffin nasıl yapılır?

    İlk olarak muffinimizin hamuru için gerekli tüm malzemeleri bir güzel kaşıkla karıştırıyoruz.

    Ayrı bir kapta iç harcı için domates, kırmızı, yeşil biber, sucuk, peynir çeşitleri, maydanoz, biraz tuz (ama hamuru içinde tuz koyacağımız için çok koymayalım) neler koymak istiyorsak hepsini küp küp doğrayıp karıştırıyoruz.
  • Hafta sonu kahvaltınız için tadına doyamayacağınız muhteşem bir tarif: Sebze yemeyen çocuklarınız bile bayılacağı kahvaltılık muffin tarifi…

    2 harcı birleştiriyoruz ve muffin kalıplarımızı yağlayıp ikişer kaşık paylaştırıyoruz tam geliyor.

    Kabarma payını düşünerek iki kaşıktan fazla koymayalım.

    180° önceden ısıttığımız fırında kek yapar gibi kabarıp pişmesini bekliyoruz. Afiyet olsun

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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