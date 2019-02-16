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Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 16 Şubat hava durumu tahminleri... Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU- 16 ŞUBAT
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 13
Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 16
Bursa: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8
Antalya: Çok bulutlu, doğusu ile Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 18
Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 7
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli -2
Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 9
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