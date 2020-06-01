30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından gündemde bu hafta sonu kısıtlamasının olup olmayacağında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine yönelik önemli adımlar atılacağını açıklamıştı. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran Sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyordu.

Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer aldı.

Bu haftasonu sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.