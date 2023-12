haftanın kitapları

BAUMGARTNER (Paul Auster) Neden bazı anıları hatırlar, bazılarını unuturuz? Baumgartner, sevgili eşi Anna’nın ölümü sonrasında büyük üzüntü yaşayan yetmiş bir yaşındaki felsefe profesörü Baumgartner’ın emekliliğe ve dünyadan elini eteğini çekmeye hazırlanışını konu ediyor. Roman, Baumgartner ile Anna’nın 1968’deki parasız öğrencilik yıllarında New York’ta bir yandan çalışarak diğer yandan yazarak geçirdikleri günlerin anılarıyla başlıyor, sonraki kırk yılı aşkın sürede yaşadıkları mutlu evliliklerini anlatıyor ve geriye dönüşlerle Baumgartner’ın Newark’taki ilkgençlik günlerini ve kökenlerini tanıtarak dolambaçlı bir şekilde hafıza ve anı sarmalları arasında ilerliyor. Can Yayınları'ndan çıkan, Paul Auster’ın sıradan bir yaşamın en küçük, en geçici anlarındaki güzelliğe dair keskin bakışını yansıtan ve birçok yaşamı yakalayan Baumgartner, yazarın son başyapıtı.

LA FONTAINE MASALLARI

(Jean de La Fontaine)



Jean de La Fontaine (1621), Fransız edebiyatının en önemli temsilcilerindendir. İsmini özellikle fabl türünde verdiği eserlerle duyuran La Fontaine’nin karakterleri genellikle hayvanlardan oluşur. İnsan karakterleri ise kırsal kesimdendir. Fabllarının en büyük özelliği, belki de her yaştan insana hitap ediyor olabilmesidir. Hem her çağa ait hem de hiçbir çağa ait olmayan “zamansız” eserlerdir bunlar. La Fontaine, en önemli konuları bile oldukça basit bir dille anlatabilmeyi başarmıştır ve her zaman kötüyü gösterip iyinin ne olduğunu öğretmeye çalışmıştır. La Fontaine Masalları, gözden geçirilmiş yeni baskısı ile birbirinden kıymetli fablların bir araya getirildiği, 7’den 70’e her kesimden okura hitap eden oldukça kıymetli bir derleme...