Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Haftanın Kitapları

Haftanın Kitapları Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar... Habertürk Giriş: 25.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:14 facebook

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AŞK OLSUN O KAYIKLARA

(Artun Ünsal)



Sosyolog, siyaset bilimi profesörü, yemek ve mutfak kültürü araştırmacısı Artun Ünsal, daha önceki eserlerinde okurları mutfak lezzetlerine ortak etmişti; şimdi ise okurları “İstanbul’un kayık devrinde” uzun soluklu, muhteşem bir gezintiye çıkarıyor. Everest Yayınları'ndan çıkan ve nitelikli bir araştırmanın ürünü olan Aşk Olusn O Kayıklara, günümüz kuşağı için olduğu kadar, gelecek kuşaklar için de değerli bir katkı sunuyor. Ünsal kitabını şöyle anlatıyor: "Boğaz’da oturan birinin; motorları, vapurları, konteynerleri, tankerleri ve köprüleriyle artık kanıksanan görüntülerini deşmek, kayıklar aracılığıyla eskilerde 'Boğaziçi medeniyeti' diye anılan dönemi anımsatarak geçmişle olan kültürel bağlarımızı tazelemek ve Boğaz’ın geleceğine bakışımızı da güçlendirmek amacına yönelik, mütevazı bir çabası olarak kabul buyurunuz..."

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CEZA KOLONİSİ-TÜM HİKAYELER 1

(Franz Kafka)



Ayrıntı Yayınları, dünya edebiyatının en önemli ve gizemli yazarlarından biri olan Franz Kafka’nın bir konuğun, ceza sömürgesini ziyaretini anlattığı “Ceza Kolonisinde” adlı öyküsüyle birlikte toplam altı öyküsünü Ceza Kolonisinde – Tüm Hikâyeler 1 adlı kitapta bir araya getirdi! Kafkaesk anlatım türünü edebiyat dünyasına kazandıran Kafka’nın “Bakış”, “Karar”, “Ateşçi”, “Ceza Kolonisinde”, “Bir Köy Doktoru” ve “Bir Açlık Sanatçısı” adlı öykülerinden oluşan kitabı Levent Bakaç’ın Almanca aslından dilimize çevirdi. “Kafka’yı Nasıl Okumalı?” başlıklı sunuş yazısını ise A. Ömer Türkeş kaleme aldı.