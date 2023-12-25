Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
AŞK OLSUN O KAYIKLARA
(Artun Ünsal)
Sosyolog, siyaset bilimi profesörü, yemek ve mutfak kültürü araştırmacısı Artun Ünsal, daha önceki eserlerinde okurları mutfak lezzetlerine ortak etmişti; şimdi ise okurları “İstanbul’un kayık devrinde” uzun soluklu, muhteşem bir gezintiye çıkarıyor. Everest Yayınları'ndan çıkan ve nitelikli bir araştırmanın ürünü olan Aşk Olusn O Kayıklara, günümüz kuşağı için olduğu kadar, gelecek kuşaklar için de değerli bir katkı sunuyor. Ünsal kitabını şöyle anlatıyor: "Boğaz’da oturan birinin; motorları, vapurları, konteynerleri, tankerleri ve köprüleriyle artık kanıksanan görüntülerini deşmek, kayıklar aracılığıyla eskilerde 'Boğaziçi medeniyeti' diye anılan dönemi anımsatarak geçmişle olan kültürel bağlarımızı tazelemek ve Boğaz’ın geleceğine bakışımızı da güçlendirmek amacına yönelik, mütevazı bir çabası olarak kabul buyurunuz..."
CEZA KOLONİSİ-TÜM HİKAYELER 1
(Franz Kafka)
Ayrıntı Yayınları, dünya edebiyatının en önemli ve gizemli yazarlarından biri olan Franz Kafka’nın bir konuğun, ceza sömürgesini ziyaretini anlattığı “Ceza Kolonisinde” adlı öyküsüyle birlikte toplam altı öyküsünü Ceza Kolonisinde – Tüm Hikâyeler 1 adlı kitapta bir araya getirdi! Kafkaesk anlatım türünü edebiyat dünyasına kazandıran Kafka’nın “Bakış”, “Karar”, “Ateşçi”, “Ceza Kolonisinde”, “Bir Köy Doktoru” ve “Bir Açlık Sanatçısı” adlı öykülerinden oluşan kitabı Levent Bakaç’ın Almanca aslından dilimize çevirdi. “Kafka’yı Nasıl Okumalı?” başlıklı sunuş yazısını ise A. Ömer Türkeş kaleme aldı.
ŞU ANDA BURADA MIYIZ?
(Pınar Öğünç)
Bir gece, sekiz kişi, genleşen zamanda derinlere, yabancılaşmanın ve yalnızlaşmanın çekirdeğine doğru bir yolculuk. Etrafında konuşulanlar ve konuşulmayanlarla kendi dilini yaratan bir masa. Her şey fazlasıyla gerçek, kendiliğinden gerçeküstü. Taşlar, sığırcıklar, kırılan CV’ler, içimizdeki fosiller, derimizden geçen nötrinolar, hiç geçmeyen günler; kendini dünyanın tüm haritalarında kaybolmuş hissedenlerin dünden ve yarından koparak âna sıkışan hikâyeleri... Pınar Öğünç, Kollektif Kitap'tan çıkan ilk romanı Şu Anda Burada mıyız?’da bu çağın insanlarının zihninde, kalbinde, damarlarında dolaşıyor; prekarya kozmosunu kendine özgü bir bakış ve ustalıklı bir üslupla yazıyor.
AÇ MISIN KUZUM, DONATIN MASALARI
(İlker Kanık)
Yeşilçam sinemasında karakterlerin yediği yemekler bu karakterlerin parçası olduğu durumun tasvirinde yönetmen için önemli bir malzeme sunar. Ekmek yoksulluğun, simit umudun simgesi olur. Yoksul ve onurlu olmak köylülükle ilişkilendirilirken, kuru fasulye, tarhana çorbası ve bulgur pilavı bu bağlantıyı güçlendirir. Kuzu çevirme, pirzola ise statü göstergesidir, ağaların veya şehir zenginlerinin sofralarında görülür. Tavuk, Yeşilçam’ın en sevilen yemeklerden biridir. İçmek ve toplumsal cinsiyet arasında güçlü bir bağ vardır. Alkollü içki tüketmek, özellikle de rakı, dostluğun, kardeşliğin, birlikteliğin işaretidi... Gastronomiyle medyayı buluşturan ufuk açıcı eserleriyle tanınan İlker Kanık, Alfa Yayınları'ndan çıkan yeni kitabı 'Aç Mısın Kuzum, Donatın Masaları'da toplumsal hafızamızı şekillendiren Yeşilçam filmlerine dalıyor: Tüpgazdan semavere, konyaktan bozaya, horozşekerinden kağıt helvaya, Yeşilçam'ın isimsiz aktörleri; sofralar...
MİRAS
(Chuck Palahniuk)
Chuck Palahniuk’in basit bir ağaç üzerinden fantastik bir olay örgüsü kurduğu, çizimleri renklendirmeyi ise okurlarının hayal gücüne bıraktığı sıradışı ve muzır novellası Miras, Düşbaz Kitaplar’dan çıktı! Yeraltı klasiği olarak anılan Dövüş Kulübü’nün yazarı Palahniuk, ölümsüzlüğü dert edinerek kaleme aldığı bu kısa novellada da tüketim kültürüne, durup düşünmeden yaşayanlara, büyük resmi göremeyenlere lafını esirgemiyor. Miras, aynı zamanda Palahniuk’in bir yazar olarak okurlarına mirası… Chuck Palahniuk’in kaleminin karanlık çekiciliğiyle, aileyi keşfetmenin yürek ısıtan öyküsünü aileyi keşfetmenin dehşetiyle harmanladığı Miras’ın kapak tasarımı Duncan Fegredo ve Nate Piekos’un, çizimleri Steve Morris ve Mike Norton’un imzasını taşıyor.
KU'YU
(Ahmet Bozkurt)
Şair Ahmet Bozkurt’un, okuru şiirin ve felsefenin, imgenin ve kavramların iç içe geçtiği düşsel bir yolculuğa çıkardığı şiir kitabı Ku’yu, Ayrıntı Yayınları tarafından yeniden basıldı. Bozkurt’un aşk, zaman, bekleyiş, varlık gibi konuları ele aldığı şiirleri, şairin Türkçeyi ve imgeleri kullanışındaki zenginlikle öne çıkıyor.
DUASIZ VE TÖRENSİZ
(Beyda Yıldız)
Beyda Yıldız, Siirt’ten Almanya’ya uzanan genç bir ömrün, merhemi olmayan derin bir yaranın, unutmak ve hatırlamak arasındaki karlı yolun hikâyesini anlatıyor Duasız ve Törensiz'de: Birbirinden ayrı düşen Neval ve Hasan’ın kalbinde kök salan ve zamanla bir sarmaşık gibi dolanarak yaşamın ta kendisine dönüşen büyük yasın günlerini sayıyor. Başka bir dilde büyümeye zorlanmışların, kaybını ararken kaybolanların, hasretin ruhlarda bıraktığı yakıcı boşluğun romanı bu; ölü toprağı yiyenlerin romanı Duasız ve Törensiz, Everest Yayınları'ndan çıktı.
LETAFETSİZ AMA EVLADİYELİK ÖĞÜTLER
(Müge Ceyhan)
Müge Ceyhan’ın Letafetsiz Ama Evladiyelik Öğütler isimli ilk öykü kitabında samimi, gerçekçi ve akıcı diliyle kaleme aldığı öyküler, okuyuculara kendi hayatlarından kesitler sunuyor. Ceyhan, öykülerinde okuyanların kendi hayatlarında da bulabilecekleri; duygulara, detaylara ve durumlara yer veriyor. Olay örgülerini ve yaşanmışlıkları öykülerinde konu alan yazar, gerçekçi detayların öykülerini güçlendirdiği düşüncesini savunuyor.
KERPİÇ REÇELİ
(Nagehan Kurç Şeremet)
Nagehan Kurç Şeremet’in, gerçek yaşam hikayesinden kurgulayarak kaleme aldığı ilk romanı “Kerpiç Reçeli”, Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Romanın ana karakteri Ender’in Üsküp’ten başlayıp, İstanbul’da devam eden hikayesini konu alan “Kerpiç Reçeli”, geçmiş-şimdi-gelecek üçgeninde reçel kavanozlarından ortak hafızamızın derinliklerine süzülen gerçek bir hayat hikâyesi olarak okurlarıyla buluşuyor. Büyüklerinden işittiği anıları kurgulayan yazar, ilk romanı Kerpiç Reçeli ile okurlarını kendilerinden izler bulabileceği yakın bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.