Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
AĞUSTOSTA GÖRÜŞÜRÜZ
(Gabriel García Márquez)
Lagünün durgun mavi sularının yanındaki bir otelde tek başına oturan Ana Magdalena Bach, otelin barındaki adamları seyrediyor. Yirmi yedi yıldır mutlu bir evliliği var, kocası ve çocuklarıyla kurduğu hayattan kaçmak için hiçbir nedeni yok. Yine de her ağustos ayında feribotla annesinin gömülü olduğu adaya geliyor ve bir geceliğine yeni bir sevgili buluyor. Salsa ve boleroyla dolu boğucu Karayip akşamlarında Ana, her yıl arzusunun ve kalbinde saklı korkunun iç bölgelerine doğru yolculuğa çıkıyor.
Dünyanın tanıdığı en büyük yazarlardan Gabriel García Márquez’in ölümünden neredeyse on yıl sonra kitaplaştırılan ve dünyayla aynı anda Can Yayınları tarafından Türkçede yayımlanan yeni eseri Ağustosta Görüşürüz özgürlük, pişmanlık, kişisel dönüşüm ve aşkın gizemleri üzerine derin bir çözümleme.
HAVALİMANINDA BİR HAFTA
(Alain De Botton)
Eğlenceli ve ilgi çekici bir aktivite olarak günümüzün en işlek ve modern havalimanlarından birinde bir hafta vakit geçiren ve sınırsız giriş izniyle havalimanını tepeden tırnağa inceleme fırsatı bulan Alain De Botton, üzerinde düşünmemiz gereken pek çok konuya vurgu yaptığı kitabında zeki, muzip ve ufuk açıcı bir anlatım sunuyor. Everest Yyaınları'ndan çıkan 'Havalimanında Bir Hafta', De Botton'un izlenimlerine ünlü fotoğrafçı Richard Baker'ın karelerinin de eşlik etmesi ile okurlar için hayli gerçekçi bir deneyime dönüşüyor.
YARATICI EYLEM
(Rick Rubin)
Rick Rubin müzik dünyasının sınırlarını zorlayan, Time’ın “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” listesine girmiş bir vizyoner. İnsanları yıllarca kendilerini aşmaya teşvik etmiş, Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, Slayer, Jay Z ve Adele gibi pek çok efsanenin başarılarında önemli rol oynamış bu efsanevi müzik yapımcısının büyük ses getiren kitabı 'Yaratıcı Eylem' Emre Gözgü çevirisiyle Domingo Yayınları tarafından okurlarla buluşturuldu. Yaratıcılığın doğuştan gelen bir hak olduğunu, tek ihtiyacımız olanın öz farkındalık geliştirmek ve iç dünyamızla uyumlanabilmek olduğunu vurgulayan Rubin, yaratıcı sürecin sadece başarı hikâyelerinden ibaret olmadığını, aynı zamanda zorluklar ve cesur hatalardan geçtiğini gösteriyor. Rubin, Yaratıcı Eylem’de bir ömür boyu süren çalışmalarından edindiği bilgeliği damıtıp, yaratma gücünü hepimiz için daha erişilebilir kılıyor.
MUMİ KIŞI
(Tove Jansson)
Ayrıntı Yayınları’nın ilk gençlik kitapları markası Dinozor Genç, Kuzey edebiyatının büyük ismi Tove Jansson’un tüm dünyada ellinin üzerinde dile çevrilen Mumi kitaplarını Türkiye’deki okurlarla buluşturuyor! Hayaller, umutlar, sevgi bağları ve dostluklar etrafında şekillenen seri, Mumi Vadisi’nin muhteşem atmosferinde geçen Mumi Kışı’yla devam ediyor. Mumi Kışı’nda, tüm Mumiler her yıl olduğu gibi kış uykusuna yatmışken kışın ortasında uyanan Mumiş,bir daha uyuyamadığı için tek başına kalır ve ilk kez kışı ve soğuğu deneyimler…
SIRADAN ŞEYLERE ÖVGÜ
(Pablo Neruda)
Pablo Neruda Sıradan Şeylere Övgüler’de ister bir masa ister bir enginar ister bir köpek ister bir sinekkuşu olsun, bizlere sıradan şeylerin mucizesini ve onların dünyada arz ettiği önemi hatırlatarak gündelik yaşamı tüm yönleriyle kutsuyor. Doğaüstüne karşı doğa; metafiziğe karşı fizik; yıldızlara karşı taşlar… Şilili büyük şairin, gerçekçi bir fotoğrafçıdan farksız bir şekilde, cenneti yeryüzüne yerleştirmek istercesine, yaşamın tüm yönlerini satır aralarında yakalamayı amaçladığı Sıradan Şeylere Övgüler gündelik olana eşsiz bir saygı duruşu.
GENÇ ADAM
(Annie Ernaux)
Genç Adam, Annie Ernaux’nun 1990’ların sonunda, ellili yaşlarındayken kendisinden otuz yaş kadar küçük bir üniversite öğrencisiyle, gelecek beklentisi olmaksızın, kısa sürede gelişen tutkulu aşk ilişkisini anlatıyor. Bu ilişki onu gençlik anılarına geri götürüp kendisini yaşlanmamış, zamanın dışında ve hayatını geriye doğru yaşıyormuş gibi hissettirirken aynı zamanda kararlılıkla geride bıraktığı sınıfsal geçmişinin de bir aynasına dönüşüyor. Genç Adam, Ernaux’nun zaman, bellek ve yazıyla kurduğu ilişkinin keskin ve aydınlatıcı bir özeti.
MUTSUZLUĞUN SAVUNMASI
(Alejandro Cencerrado)
Mutsuzluğun Savunması bir mutluluk reçetesi sunmaktan ziyade okura rehberlik edecek bilimsel bir araç sunuyor. Çalışmalarını istatistik ve veri analizine dayandıran yazar Alejandro Cencerrado, mutsuzluğumuzun sebebini ise doğal seleksiyon sebebiyle konformist olamayan atalarımızdan aldığımız gene bağlıyor. Memnuniyetsiz olmak için programlandığımızı ve bir şeyin keyfine varabilmemiz için ondan arada sırada yoksun olmamız gerektiğini savunan yazar, büyümekte olan akıl sağlığı bozuklukları, stres ve yalnızlık pandemisi, yeme bozuklukları veya boşanma dalgasına dikkat çekiyor. Mutsuzluğun Savunması, mutsuzluğun hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olduğunun ve öncelikle bunu kabul etmek zorunda olduğumuzun altını çiziyor.
KAHRAMANLAR VE SEFİLLER
(Asil Ünsal)
Kahramanlar ve Sefiller, Osmanlı Devleti’nin çöküşe geçtiği yıllarda yaşamış bir Osmanlı subayının hayatını anlatırken aynı zamanda döneme ilişkin siyasi, askeri, ekonomik hayatı da mercek altına alıyor. Devletlerarası mücadelede sıcak savaşın yerini ekonomi temelli yeni bir çarpışma alanına bıraktığı ve bu savaşta yeteri kadar cephanesinin olmadığının ayırdına geç varmış Osmanlı Devleti’nin çok da uzak olmayan tarihine tanıklık edeceksiniz. Asil Ünsal, Destek Yayınları'ndan çıkan bu tarihi kurguda tüm Osmanlı coğrafyasının portresini sosyal, kültürel, politik olarak pek çok açıdan ele alıyor ve okurun gözleri önüne seriyor.
GÜNCE
(John Fowles)
Koleksiyoncu ve Büyücü gibi unutulmaz eserleriyle tanınan İngiliz romancı, hikâyeci, şair ve deneme yazarı John Fowles’un günlüklerinden oluşan iki ciltlik Günce’nin ilki okurlarla buluştu. Mit ve gizemi, gerçekçilik ve varoluşçu düşünceyle birleştiren romanlarıyla yüzyılın önemli yazarları arasında yer alan Fowles’un Günce’sinin ilk cildi, yazarın hayatına dair dokunaklı bir portre sunarken edebi evrimini adım adım takip ediyor. Bu özel eser, yazarın hayatını, yaratım süreçlerini, dönemin entelektüelleriyle ilişkilerini olduğu kadar kişisel ilişkilerini, özel ilgi alanlarını, hobilerini, izlediği filmleri, etkilendiği yazarları ve zengin duygu dünyasını da gözler önüne seriyor.
TEK BAŞINA
(Rebecca Seal)
Yıllar önce geleneksel tam zamanlı çalışma hayatına son verip kendi kendinin patronu olan gazeteci ve editör Rebecca Seal’in 10 dile çevrilen kitabı Tek Başına, Düşbaz Kitaplar’dan çıktı! Kendi işinin patronu olan, evden/uzaktan ya da hibrit çalışanların, tek başına çalışmanın gerektirdikleriyle mücadelesine katkı sağlamayı, keyifle çalışıp iyi yaşamalarına ve iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı hedefleyen Seal, kitabında hem psikolojik hem de fizyolojik öneriler sunuyor. Tek başına çalışmanın olumlu ve olumsuz yanlarını analiz ederken “anlamlı iş” kavramı, esnek çalışma saatleri, erteleme sorunu gibi birçok konuyu odağına alan Tek Başına, bu sistemde çalışan tanınmış isimlerden örnekler ve alıntılarla daha da renkli hale geliyor.