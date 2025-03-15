Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
İSTANBULİN
(Ertuğ Uçar)
Yazar, çizer, mimar Ertuğ Uçar’ın dokuzuncu kitabı İstanbulin, Can Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.Uçar kitabında, içinde dolaşarak bir parçası olduğu şehre dair gözlemlerini, kurmaca ve gerçeğin iç içe geçtiği akıcı ve yalın bir dilde okura sunuyor. Uçar’ın bu geziler sırasında çizdiği eskizler öyküleri canlandırarak okuru konunun ve şehrin içine çekiyor. İstanbul’u güzellikleri ve çirkinlikleriyle olduğu gibi anlamaya çalışıyor... Tüm öykülerin ortak anlatıcısı kitabı, öykülere parçalanmış bir şehir romanına dönüştürüyor. İstanbul’un katmanlarında gezinen, merdivenli sokaklarında, mezarlıklarında, alt geçitlerinde, arastalarında yürüyen anlatıcının başına gelen tuhaf, bir o kadar da sıradan olaylar, İstanbul’da gündelik hayatın nasıl fanteziye dönüşebileceğini, şehrin mucizelerini, en önemlisi de yürüyen, şehre kendini açan herkese bu mucizelerin açık olduğunu anlatıyor. Sayfaları abidelerle cami ve kiliselerle, sultanlar ve efsanelerle dolu rehber kitapların bahsetmediği şeylerden, İstanbulin şeylerden bahsediyor Ertuğ Uçar: Kayıkhaneler ve yokuşlar, geçitler ve çay evleri, çatallanan yollar ve kayıklar, palmiyeler ve arastalar, kediler ve papağanlar...
KÖRLEMESİNE
(Claudio Magris)
Avrupa edebiyatının en etkileyici kalemlerinden İtalyan yazar Claudio Magris’ten mitlerle yoğrulmuş politik bir roman: Körlemesine... Bellek yitimine uğramış Yugoslavya Komünist Parti üyesi Tore ya da Danimarkalı denizci Jorgen Jorgensen akıl hastanesindeki doktor tarafından sorgulanırken yüzyıllık mahkûmiyetini, maruz kaldığı işkenceleri, katıldığı savaşları, işlediği günahları anlatıyor. İspanya İç Savaşı, toplama kampları, İzlanda limanları, Tazmanya yerlilerinin katledilişi ve hafızanın derinliklerinde unutulmuş pek çok başka olay… Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Körlemesine, ülke sınırları kadar kimliklerin de muğlak olduğunu savunan Magris’in kaleminden sömürgecilik ile totaliter rejimler arasında sıkışıp kalmış Avrupa tarihinin karanlık sayfalarına dair çarpıcı bir monolog.
FİRUZAN
(Fatih Gezer)
Fatih Gezer’in yeni romanı Firuzan, intihar ederek ölen bir kadının ruhunun arafta, geçmişten bugüne kadınların hikâyelerini dinleyerek kendi yaşamını anlamlandırmaya çalıştığı çarpıcı bir roman. Everest Yayınları'ndan çıkan Firuzan, bireysel ve toplumsal bellek, kadınların kuşaklar arası deneyimleri ve geçmişle yüzleşme temalarını merkezine alan, edebi derinliği ve anlatı yenilikleriyle dikkat çekiyor. Kuşaklar arasında aktıkça değişen bakışıyla erkeklerin kalem oynattığı tarih hikâyesine başkaldıran bir küçük destan Firuzan. Mizahi, renkli ve sürprizli bir üslupla aktarılan hikâye, üç asır süren dört kuşaklık bir yolculuğa davet ediyor. Ölüler Kıraathanesi ile Vedat Türkali İlk Roman Ödülü’nü kazanan Fatih Gezer, dördüncü kitabına müzisyen kimliğini de ekleyip satır aralarını Firuzan’a özel bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla destekliyor.
İRLANDA DEFTERİ
(Meltem Gürle)
Meltem Gürle’nin İrlanda’da yaşadığı dönemdeki kişisel deneyimlerinden yola çıkarak kurguladığı İrlanda Defteri, Can Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Gürle’nin denemelerinden oluşan bu kitap, bugünle dünü ustalıkla birbirine bağlarken okura İrlanda edebiyatına dair yeni pencereler açıyor. Meltem Gürle, İrlanda Defteri’nde bir yandan okuru İrlanda’da uzun bir yolculuğa çıkarırken öte yandan gündelik hayata ve edebiyata dair düşünmeye davet ediyor: “Bugün Dublin’de harika bir hava vardı. Yağmur bulutları sonunda dağılmış ve pırıl pırıl bir güneş açmıştı. Islak kaldırım taşlarının üzerinde oynaşan ışıkları seyrederken içim sevinçle doldu. Karşıdaki dükkânın vitrinindeki süslü püslü “Seni özledik, bahar!” yazısını bu sefer iç çekmeden okudum. Baharı özlemiştik hakikaten. Nihayet gelmişti işte. Biraz serince ama güzel kokulu havayı ciğerlerime doldurdum, kahvemden bir yudum aldım ve kitabımı açıp okumaya başladım."
YENGEÇ KONSERVELEME GEMİSİ
(Takici Kobayaşi)
Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının en önemli toplumsal eleştiri yazarlarından biri olan Takici Kobayaşi, eserlerinde kapitalizmin acımasızlığını, işçi sınıfının mücadelesini ve toplumsal eşitsizlikleri gözler önüne serer. Genç yaşta polis nezarethanesinde hayatını kaybeden yazarın Yengeç Konserveleme Gemisi kitabı ise Japon proletarya edebiyatının en güçlü örneklerinden biri kabul edilir. Soğuk, fırtınalı denizlerde sefalet içinde çalışan işçilerin hikâyesini anlatan Yengeç Konserveleme Gemisi, bir grup balıkçının zorbalık, açlık ve sömürü karşısında verdiği mücadeleyi konu alır. Ağır çalışma koşulları altında ezilen bu işçiler, sadece hayatta kalmak için değil, insanlık onurlarını korumak için de savaşmak zorundadır. Kobayaşi, kapitalizmin en acımasız yüzünü açığa çıkarırken, aynı zamanda kolektif direnişin kaçınılmazlığını da gözler önüne serer. ithaki Yayınları'ndan çıktı...
YILDIZYİYİCİLER
(Romain Gary)
Romain Gary pikaresk bir atmosferin hüküm sürdüğü Yıldızyiyiciler'de aşağı tabakalardan düzenbazlık ve dalavereyle yükselen, tam da bu yüzden yoksulluğu ve yolsuzluğu körükleyen tiranlarla, gadre uğramış halk tabakaları arasındaki o makûs hikâyeye bir kez daha can veriyor. Orta Amerika'da her türden uğursuzluğun, musibetin kol gezdiği "hayali" bir ülke cahil, bencil, kurnaz bir diktatör tarafından yönetilmektedir. Bu güce susamış zulümden ve kaderlerinden uzaklaşmak isteyen halk ise çareyi halüsinatif bir bitki olan mastala'nın, namıdiğer yıldızların yapraklarını çiğneyip uyuşmakta ve hülyalara dalmakta bulur. Kendilerinden biri olan diktatör hırslı, halk bezgin olunca ülkenin dört bir yanı sümenaltı edilen dosyalar, savrulan paralar, dalkavuk bürokratlar, uyuşturucu baronları, şaklabanlar ve ip cambazlarından geçilmez. Peki bu kaderine terk edilmiş halkı böylesi bir keşmekeş karşısında içine düştüğü büyük yanılsamadan çekip çıkarabilmek mümkün müdür?.. Sel Yayıncılık'tan çıkan Yıldızyiyiciler, kudret, şan şöhret uğruna ruhunu şeytana satanların en gizli korkularına, sırlanmış kâbuslarına nüfuz ediyor; yoldan çıkarılanların katettiği mesafeleri ve bir talanı gözler önüne seriyor.
ÇOK KOLAY BAĞLANIRIM
(Hervé Le Tellier)
Fransız edebiyatının öncü ve ödüllü ismi Hervé Le Tellier’nin Çok Kolay Bağlanırım adlı romanı, Düşbaz Kitaplar’dan çıktı! Yenildiğini bile bile karşılıksız bir aşk için yollara düşen bir adamın üç günlük İskoçya macerasını anlatan roman, Le Tellier’nin zekice kurgulanmış anlatımı ve incelikli gözlemleriyle aşk, kimlik ve insan ilişkileri üzerine düşünmeye davet ediyor. Mizah ve melankoliyi ustalıkla harmanlayan yazar, modern dünyada bağlanmanın ve kaçmanın paradoksunu hem sürükleyici hem de güçlü bir anlatıyla işliyor. İskoçya’nın coğrafyasını ve kültürünü etkileyici şekilde yansıtan Çok Kolay Bağlanırım, okurları aynı zamanda bu büyüleyici atmosferde bir yolcuğa çıkarıyor.
HAYALET
(Jason Reynolds)
Jason Reynolds'ın Domnigo Yayınları'ndan çıkına kitabı Hayalet, farklı hayatlara ve kişiliklere sahip, mücadeleye hazır olduklarını önce kendilerine kanıtlamaları gereken bir grup genç atletin hikâyesini anlatan PARKUR serisinin bol ödüllü ilk kitabı... Castle Cranshaw ya da kendine taktığı isimle Hayalet’in özel bir yeteneği vardı: KOŞMAK. Parkura çıksa tüm şehri geçebilecek kadar hızlıydı. Ama o birilerini geçmek için değil, babasından kaçmak için öğrenmişti koşmayı. Bir gün yolunun tesadüfen parkura düşmesi ve takımın en hızlı atletini geçmesiyle her şey değişecekti. Ondaki müthiş yeteneği gören Koç Brody, Hayalet’i takımında istiyordu. Yalnız bir şartla: Uslu duracak, hem parkurda hem okulda sorun çıkarmayacaktı. İşte bu, sorunlardan koşarak kaçılabildiğine inanan Hayalet için, zorlu bir yolun başlangıcıydı. Neyse ki zamanında kendi şansını harcamış Koç Brody, Hayalet’in kaybolmasına izin vermemeye kararlıydı...
KAVRAM TARİHİ ÇALIŞMALARI
VakıfBank Kültür Yayınları, “Kavram Tarihi Çalışmaları” adlı kitabı okurlarıyla buluşturdu. Ahmet Şimşek’in editörlüğünü üstlendiği eser, kavramların tarihsel süreçte nasıl evrildiğini araştırıyor. Kitap, "Tıpkı siyaset, toplum ya da ekonomi gibi kavramların da bir tarihi var mıdır?", "Bugün varlıklarını ve anlamlarını sabit kabul ettiğimiz kavramların da tarihsel bir perspektife göre incelenmesi mümkün müdür?", "Kavramların tarih boyunca taşıdığı anlamlar nasıl ve neden değişmiştir?" gibi soruları derinlemesine ele alıyor. Kitap, yalnızca belirli kavramların tarihine odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda Osmanlı ve Türk tarihinde kavram tarihi araştırmalarına dair sağlam bir zemin hazırlamayı hedefliyor. Kavramların tarihsel bağlamda izini sürerek, okuyucusunu entelektüel bir yolculuğa çıkarıyor.
KÖLE
(Barış Güven)
İlk kitabı “Kör Dilenciler” 2021 yılında yayımlanan Barış Güven, bu kez okurları kölelik, özgürlük ve insanın kendini bulma mücadelesine tanıklık etmeye davet ediyor. Yazarın Papirüs Yayınevi’nden çıkan yeni kitabı “Köle”, okuyucuyu 16. yüzyılın çalkantılı Ortadoğu’suna götürerek, insanın ruhundaki derin yaraları ve umut arayışını tarihi bir çerçevede keşfetmeye çağırıyor. Hikâye, iki ana karakterin, Yosef adlı genç bir kölenin ve Maimonides adlı bir Granada Yahudisi’nin, özgürlük ve gerçeği arama çabasına odaklanıyor. Efendisinden kaçarak kendisine vaat edilen özgürlüğün peşinden koşan Yosef ve tarih aşkıyla her şeyini geride bırakmayı göze alan Maimonides’in yolları kesiştiğinde sarmallı ilişkilerin, tarihi dönemeçlerin kapısı aralanıyor, okuyucu bu iki kahramanın hikayesinde Sultan Tomanbay ve Sultan Selim’in mücadelesine, Mamluk Sultanlığı’nın yıkılışına giden sürece de tanıklık ediyor...
KARAR KİTABI
(Mikael Krogerus-Roman Tschäppeler)
Uluslararası çok satan İletişim Kitabı’nın yazarları Mikael Krogerus ve Roman Tschäppeler şimdi de Karar Kitabı ile stratejik düşünmenin en etkili modellerini tek bir kitapta topluyor. İş hayatında, özel yaşamda ya da akademik dünyada, her gün sayısız karar vermek durumunda kalıyoruz. “İş değiştirmeli miyim?”, “Yeni bir ürün mü çıkarmalıyım?”, “Ekibimi nasıl daha verimli yönetebilirim?” gibi sorular hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. The Kitap Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan Karar Kitabı'nda,bu sorulara yanıt bubilmek için en çok kullanılan 50 karar verme modelini bir araya getiriyor. Öğretmen, yönetici, akademisyen, girişimci ya da öğrenci… Günlük hayatında karar alma süreçlerini daha iyi yönetmek isteyen herkes için hazırlanan Karar Kitabı, motivasyon arttırmaktan etkili iletişime, problem çözmeden verimli çalışmaya kadar birçok konuda rehberlik sunuyor.
WYLDING MALİKANESİ
(Elizabeth Hand)
Wylding Malikânesi, korku edebiyatının yükselen yıldızlarından Elizabeth Hand'in İngiltere kırsalındaki pastoralliği ve rahatsız edici bir geçmişin sır dolu izlerini birleştirdiği, sürükleyici bir roman... Müzik grubu Windhollow Faire, ikinci albümlerini hazırlamak üzere Wylding Malikânesi’ne kapanır. Güneşin en parlak olduğu günlerde bile tuhaf seslerin ve gölgelerin dolaştığı bu ev, grup üyeleri için yaratıcı bir coşku kaynağıdır. Ev zamanla ilham verici olduğu kadar tekinsiz bir yer hâline gelir. Evin sırları yavaş yavaş su yüzüne çıkarken grubun solisti Julian Blake ortadan kaybolur. Windhollow Faire üyeleri, o yaz olan biteni anlatmak üzere yıllar sonra bir araya gelip genç bir belgesel yapımcısıyla buluşurlar. Ancak anıları, birbirini tamamlamaktan ziyade çelişmektedir. Peki Julian’a ne olmuştur? Wylding Malikânesi’nin odalarında yankılanan o melodiler gerçek midir?