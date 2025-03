haftanın kitapları

KARAR KİTABI

(Mikael Krogerus-Roman Tschäppeler)



Uluslararası çok satan İletişim Kitabı’nın yazarları Mikael Krogerus ve Roman Tschäppeler şimdi de Karar Kitabı ile stratejik düşünmenin en etkili modellerini tek bir kitapta topluyor. İş hayatında, özel yaşamda ya da akademik dünyada, her gün sayısız karar vermek durumunda kalıyoruz. “İş değiştirmeli miyim?”, “Yeni bir ürün mü çıkarmalıyım?”, “Ekibimi nasıl daha verimli yönetebilirim?” gibi sorular hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. The Kitap Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan Karar Kitabı'nda,bu sorulara yanıt bubilmek için en çok kullanılan 50 karar verme modelini bir araya getiriyor. Öğretmen, yönetici, akademisyen, girişimci ya da öğrenci… Günlük hayatında karar alma süreçlerini daha iyi yönetmek isteyen herkes için hazırlanan Karar Kitabı, motivasyon arttırmaktan etkili iletişime, problem çözmeden verimli çalışmaya kadar birçok konuda rehberlik sunuyor.