haftanın kitapları

YILDIZYİYİCİLER

(Romain Gary)



Romain Gary pikaresk bir atmosferin hüküm sürdüğü Yıldızyiyiciler'de aşağı tabakalardan düzenbazlık ve dalavereyle yükselen, tam da bu yüzden yoksulluğu ve yolsuzluğu körükleyen tiranlarla, gadre uğramış halk tabakaları arasındaki o makûs hikâyeye bir kez daha can veriyor. Orta Amerika'da her türden uğursuzluğun, musibetin kol gezdiği "hayali" bir ülke cahil, bencil, kurnaz bir diktatör tarafından yönetilmektedir. Bu güce susamış zulümden ve kaderlerinden uzaklaşmak isteyen halk ise çareyi halüsinatif bir bitki olan mastala'nın, namıdiğer yıldızların yapraklarını çiğneyip uyuşmakta ve hülyalara dalmakta bulur. Kendilerinden biri olan diktatör hırslı, halk bezgin olunca ülkenin dört bir yanı sümenaltı edilen dosyalar, savrulan paralar, dalkavuk bürokratlar, uyuşturucu baronları, şaklabanlar ve ip cambazlarından geçilmez. Peki bu kaderine terk edilmiş halkı böylesi bir keşmekeş karşısında içine düştüğü büyük yanılsamadan çekip çıkarabilmek mümkün müdür?.. Sel Yayıncılık'tan çıkan Yıldızyiyiciler, kudret, şan şöhret uğruna ruhunu şeytana satanların en gizli korkularına, sırlanmış kâbuslarına nüfuz ediyor; yoldan çıkarılanların katettiği mesafeleri ve bir talanı gözler önüne seriyor.