Her gün geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan kentler, bu hafta da yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konserlere, sergilere, oyunlara ve performanslara sahne olacak. İşte 18-24 Temmuz aralığında gerçekleşecek kültür ve sanat etkinlikleri...
KONSER
19. ULUSLARARASI GÜMÜŞLÜK FESTİVALİ
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 18 Temmuz - 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festival kapsamında 18 Temmuz'da piyanistler Juan Lago ve Belén Navarro, Antik Taş Ocağı'nda dört el bir resital sunuyor.
Gümüşlük Festival Akademisi'nin genç yetenekli piyano öğrencilerinden oluşan ilk grup, 22 Temmuz'da festival merkezindeki Toprak Ev'de sahne alıyor.
24 Temmuz'da ise Handan Hacıbektaşoğlu dönüştür, yap, çal atölyesinde çocukların geri dönüşüm malzemelerinden yapacağı enstrümanlarla onlara keyifli bir deneyim sunuyor.
PARAF KURUÇEŞME AÇIKHAVA KONSERLERİ
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, bu sene 18 Temmuz - 17 Eylül tarihleri arasında Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşiyor. Festival kapsamında, 18 Temmuz'da Fatih Erkoç-Kerem Görsev, 19 Temmuz'da Berkay, 20 Temmuz'da Ajda Pekkan, 21 Temmuz'da Cengiz Kurtoğlu-Ümit Besen, 22 Temmuz'da Cem Adrian, 23 Temmuz'da İbrahim Tatlıses sahne alıyor. 24 Temmuzda ise Sami Özer Tasavvuf ve Şiir Gecesi düzenleniyor.
Fotoğraf: İHA
NÜKHET DURU & POW TRIO
Piyanoda, senfonik, caz, film müziği ve müzikal alanlarında eserler veren Tuluğ Tırpan, davulda eşsiz stiliyle Volkan Öktem, bas gitarda usta caz müzisyeni Eylem Pelit’in yer aldığı Pow Trio ile Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden Nükhet Duru, 19 Temmuz'da ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda bir araya geliyor.
Fotoğraf: AA
SAGOPA KAJMER
Türkiye'de rap denince akla gelen ilk isimler arasında yer alan Sagopa Kajmer, 23 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.
HALUK LEVENT
Rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent 20 Temmuz'da Fethiye'deki Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi'nde...
CANDAN ERÇETİN
Sesiyle dinlendiren sanatçı Candan Erçetin, 20 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 22 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 23 Temmuz'da Altınoluk Amfi Tiyatro'da olacak.
Fotoğraf: İHA
CITY FEST/2022
20 Temmuz'da Park Orman'da gerçekleşecek etkinlikte Sıla, Can Bonomo, The Away Days, Cem Pilevneli ve Burak Akyol sevenleriyle buluşacak.
TRAKYA FEST
Trakya bölgesinin ilk ve en eğlenceli müzik festivali Trakya Fest 21-22-23-24 Temmuz 2022'de Sunset Beach'te gerçekleşecek…
21 Temmuz Perşembe
Mor ve Ötesi
Can Bonomo
Canbay & Wolker
Nova Norda
Emre Fel
Cümbüş Cemaat
Fotoğraf: DHA
22 Temmuz Cuma
Emre Aydın
Emir Can İğrek
Batuflex
Evdeki Saat
Emir Taha
Mert demir
23 Temmuz Cumartesi
Pinhani
Gaye Su Akyol
Lvbel CS
Suzan Kardeş
Deniz Tekin
Morphia
24 Temmuz Pazar
Manga
Fatma Turgut
Patron
Mavi Gri
Mary Jane
Köfn
BÜLENT ORTAÇGİL
Bülent Ortaçgil sanat hayatının 50. yılını konukları ile kutluyor…. 50 yıldır dillerden düşmeyen şarkılarıyla Ortaçgil ve dostları 21 Temmuz’da Köyceğiz’deki Ayaklı Göl Sahne'de!
Fotoğraf: AA
TURKCELL VADİ KONSERLERİ…
Duman, 22 Temmuz Cuma akşamı, Athena 23 Temmuz Cumartesi akşamı Turkcell Vadi'de sevenleriyle buluşacak.
GAYE SU AKYOL
Gaye Su Akyol - Sayfiye Havası 22 Temmuz'da İzmir'deki Nada Alaçatı'da!