Her gün geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan kentler, bu hafta da yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konserlere, sergilere, oyunlara ve performanslara sahne olacak. İşte 18-24 Temmuz aralığında gerçekleşecek kültür ve sanat etkinlikleri...

KONSER

19. ULUSLARARASI GÜMÜŞLÜK FESTİVALİ

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 18 Temmuz - 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festival kapsamında 18 Temmuz'da piyanistler Juan Lago ve Belén Navarro, Antik Taş Ocağı'nda dört el bir resital sunuyor.

Gümüşlük Festival Akademisi'nin genç yetenekli piyano öğrencilerinden oluşan ilk grup, 22 Temmuz'da festival merkezindeki Toprak Ev'de sahne alıyor.

24 Temmuz'da ise Handan Hacıbektaşoğlu dönüştür, yap, çal atölyesinde çocukların geri dönüşüm malzemelerinden yapacağı enstrümanlarla onlara keyifli bir deneyim sunuyor.

PARAF KURUÇEŞME AÇIKHAVA KONSERLERİ

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, bu sene 18 Temmuz - 17 Eylül tarihleri arasında Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşiyor. Festival kapsamında, 18 Temmuz'da Fatih Erkoç-Kerem Görsev, 19 Temmuz'da Berkay, 20 Temmuz'da Ajda Pekkan, 21 Temmuz'da Cengiz Kurtoğlu-Ümit Besen, 22 Temmuz'da Cem Adrian, 23 Temmuz'da İbrahim Tatlıses sahne alıyor. 24 Temmuzda ise Sami Özer Tasavvuf ve Şiir Gecesi düzenleniyor.

Fotoğraf: İHA

NÜKHET DURU & POW TRIO

Piyanoda, senfonik, caz, film müziği ve müzikal alanlarında eserler veren Tuluğ Tırpan, davulda eşsiz stiliyle Volkan Öktem, bas gitarda usta caz müzisyeni Eylem Pelit’in yer aldığı Pow Trio ile Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden Nükhet Duru, 19 Temmuz'da ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda bir araya geliyor.

Fotoğraf: AA

SAGOPA KAJMER

Türkiye'de rap denince akla gelen ilk isimler arasında yer alan Sagopa Kajmer, 23 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.

HALUK LEVENT

Rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent 20 Temmuz'da Fethiye'deki Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi'nde...

CANDAN ERÇETİN

Sesiyle dinlendiren sanatçı Candan Erçetin, 20 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 22 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 23 Temmuz'da Altınoluk Amfi Tiyatro'da olacak.

Fotoğraf: İHA

CITY FEST/2022

20 Temmuz'da Park Orman'da gerçekleşecek etkinlikte Sıla, Can Bonomo, The Away Days, Cem Pilevneli ve Burak Akyol sevenleriyle buluşacak.

TRAKYA FEST

Trakya bölgesinin ilk ve en eğlenceli müzik festivali Trakya Fest 21-22-23-24 Temmuz 2022'de Sunset Beach'te gerçekleşecek…

21 Temmuz Perşembe

Mor ve Ötesi

Can Bonomo

Canbay & Wolker

Nova Norda

Emre Fel

Cümbüş Cemaat

Fotoğraf: DHA

22 Temmuz Cuma

Emre Aydın

Emir Can İğrek

Batuflex

Evdeki Saat

Emir Taha

Mert demir

23 Temmuz Cumartesi

Pinhani

Gaye Su Akyol

Lvbel CS

Suzan Kardeş

Deniz Tekin

Morphia

24 Temmuz Pazar

Manga

Fatma Turgut

Patron

Mavi Gri

Mary Jane

Köfn

BÜLENT ORTAÇGİL

Bülent Ortaçgil sanat hayatının 50. yılını konukları ile kutluyor…. 50 yıldır dillerden düşmeyen şarkılarıyla Ortaçgil ve dostları 21 Temmuz’da Köyceğiz’deki Ayaklı Göl Sahne'de!

Fotoğraf: AA

TURKCELL VADİ KONSERLERİ…

Duman, 22 Temmuz Cuma akşamı, Athena 23 Temmuz Cumartesi akşamı Turkcell Vadi'de sevenleriyle buluşacak.

GAYE SU AKYOL

Gaye Su Akyol - Sayfiye Havası 22 Temmuz'da İzmir'deki Nada Alaçatı'da!