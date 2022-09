İşte 5 - 11 Eylül aralığında gerçekleşecek etkinlikler...

KONSER

İSTANBUL ULUSLARARASI ODA MÜZİĞİ FESTİVALİ

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin açılışını 6 Eylül'de Tedi Papavrami, François-Frédéric Guy ve Nil Kocamangil yapıyor.

MELİKE ŞAHİN

Melike Şahin, 6 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da, 7 Eylül'de İzmir Arena'da sevenleriyle buluşuyor.

EROL EVGİN

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, 6 Eylül Salı akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da İstanbullularla buluşacak. Erol Evgin'e, bu özel gecede Firuz İsmailov yönetimindeki Erol Evgin Orkestrası eşlik edecek.

MANGA

maNga, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluşuyor.

- Fotoğraf: AA

BEDÜK

Bedük, 7 Eylül'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde...

LEVENT YÜKSEL

Levent Yüksel, geçmişten günümüze klasikleşmiş şarkılarıyla 8 Eylül akşamı KüçükÇiftlik Bahçe sahnesine konuk olacak.

- Fotoğraf: İHA

ALTIN GÜN

Amsterdam çıkışlı Anadolu rock ve psikedelik folk grubu Altın Gün İstanbul'a geliyor. Grup, 9 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta, 10 Eylül'de İzmir'deki Mono del Sol'da sahne alacak.

GEYİKLİ MÜZİK FESTİVALİ

Geyikli Müzik Festivali, 9-10-11 Eylül tarihlerinde Geyikli İskele Mevkii'nde sizleri bekliyor! Festival programı ise şu şekilde:

1. Gün: Haluk Levent, Moğollar, Heijan&Muti, İhtiyaç Molası, Şahıs&Spinoza

2. Gün: Hayko Cepkin, Norm Ender, Peyk, Dedublüman, Blues of Rumeli, The Madcap

3. Gün: Emre Aydın, Emir Can İğrek, Eypio, Yasemin Göksu, No Land, Leva

MADRİGAL & CAN OZAN

Madrigal & Can Ozan, 9 Eylül'de YBY Etkinlik Alanı'nda...

ATHENA

Athena, 9 Eylül 2022 Cuma günü Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluşuyor.

- Fotoğraf: AA

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ

Yüzyüzeyken Konuşuruz, 10 Eylül 2022 Cumartesi günü Harbiye Açıkhava'da olacak!

MARMARİS ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 10 - 24 Eylül arasında gerçekleşiyor. Festival kapsamında 10 Eylül'de Ünlü Azeri besteci ve piyanist İlyas Mirzayev'in muhteşem düzenlemeleri ve eşsiz yorumuyla Muğla Türküleri Senfonisi düzenleniyor.

AN EPIC SYMPHONY - CEM ADRİAN

An Epic Symphony, 11 Eylül'de Cem Adrian'ı Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde ilk kez ağırlıyor.

OYUN VE GÖSTERİ

AĞAÇTAKİ KIZ

Şebnem İşigüzel'in aynı adlı romanından uyarlanan oyunda Ağaçtaki Kız, hikayesini bize bir çınarın üzerinden anlatmaya başlıyor, tam da hayatının geri kalanının geçireceği yeri bulduğu sırada Yunus'la tanışıyor. Oyunun iki kahramanı aşkı, dostluğu, hayalleri, hayal kırıklıklarını, yere düşmeyi, yerden kalkabilmeyi sırlarını paylaşarak dile getiriyorlar. Oyun, 5 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta seyirciyle buluşuyor.

ÇİNGENELER ZAMANI

Sinema eleştirmenleri tarafından bir başyapıt olarak kabul gören,1988 yılında Emir Kusturica'nın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Çingeneler Zamanı Filminin uyarlaması niteliği taşıyan ve Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu'nun prodüksiyonunu üstlendiği Çingeneler Zamanı Müzikali, 6 Eylül'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde.

- Fotoğraf: AA

BİR İDAM MAHKUMUNUN SON GÜNÜ

Dünya edebiyatının ölümsüzlerinden Victor Hugo'nun yazdığı Bir İdam Mahkumunun Son Günü, 6 Eylül akşamı Ankara Bergüzar Sahne'de sizlerle...

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ

Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan Bir Delinin Hatıra Defteri, Erdal Beşikçioğlu'nun muhteşem performansıyla izleyiciyle buluşuyor.

BİR BABA HAMLET

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun damakta kalan oyunculuğu ve Emrah Eren yönetmenliğiyle Bir Baba Hamlet oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Oyun 10 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da olacak.

DOĞU DEMİRKOL

Doğu Demirkol, 8 Eylül akşamı Metreküp Bodrum Açık Hava sahnesinde seyircileri güldürmeye hazırlanıyor.

- Fotoğraf: AA

SİNEMA

CANAVAR

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 8 film vizyona girdi. AA'nın haberine göre Batı Afrika ülkesi Sierra Leone asıllı İngiliz oyuncu Idris Elba ile Sharlto Copley, Leah Jeffries ve Iyana Halley'in başrolleri paylaştığı Canavar, gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Film, Güney Afrika'ya giden bir baba ile iki genç kızının, kaçak avcıların elinden kurtulan bir aslanın av bölgesinde kalmalarıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Senaryosu Ryan Engle'nin kaleminden çıkan filmin yönetmen koltuğunda Baltasar Kormakur oturuyor.

DAVET

ABD yapımı gerilim filmi Davet'in yönetmenliğini Jessica M. Thompson üstlendi. Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Hugh Skinner ve Stephanie Corneliussen'un başrolünde oynadığı filmin konusu özetle şöyle:

"Annesinin ölümünün ardından, bilinen bir akrabası olmayan Evie, DNA testi yaptırır ve hiç tanımadığı bir kuzeni olduğunu öğrenir. Yeni bulduğu ailesi tarafından İngiliz kırsalında gösterişli bir düğüne davet edilen Evie, önce aristokrat ev sahibi tarafından baştan çıkartılır ancak sonrasında aile geçmişindeki sırlar ortaya çıkar ve onların kötü niyetli cömertliklerinin arkasındaki sarsıcı gerçekleri fark eder. Sonunda bu davet çok geçmeden bir ölüm kalım mücadelesine dönüşür."

ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jacob Batalon'un rol aldığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok", macera ve bilim kurgu meraklılarını yeniden sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Jon Watts'ın yönetmenliğini üstlendiği 2021 yapımı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olaylar etrafında dönüyor.