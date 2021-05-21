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Haftaya damgalarını vurdular

Derya, Dersu, Enes-Nida Gündüz ve Yekta, R&B, Rap ve Urban Pop türündeki şarkılarla haftaya damgalarını vurdu

Haftaya damgalarını vurdular! - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

R&B, Rap ve Urban Pop tarzındaki yeni çalışmalar dinleyicilerden büyük ilgi görüyor. Avrupa Müzik imzalı 4 çalışma olan Derya; 'Cenaze', Dersu; 'Trouble', Enes - Nida Gündüz; 'Derman' ve Yekta'nın 'Serbest Vuruş'u kısa sürede en çok dinlenen şarkılar arasında yer aldı.

RAP MÜZİĞİN SEVİLEN KADIN VOKALİNDEN YEPYENİ SINGLE: CENAZE

Derya; gününde yaşananların ve sürecinin yansıtıldığı, bir rapçi cenazesinin anlatıldığı “Cenaze” isimli yeni şarkısını 21 Mayıs'ta Avrupa Müzik markasıyla müzikseverlerle buluşturdu.

Sanatçının 23 Temmuz'da yayımlanacak "Rich Black" albümünün 2. şarkısı olan “Cenaze”nin sözü ve müziği Derya, düzenlemesi C4N, mixi Okan Çam, masteringi ise Emrah Çelik imzası taşıyor.

1993 Antalya doğumlu olan Derya, eğitim hayatını Afyon ve Antalya şehirlerinde geçirdi. 2007’de rap müzikle tanışan sanatçı, ilk kaydını 2008'de aldı. 2010’da Antalya’da Boss Records oluşumunda bulunan Derya, 2012’de 8 şarkıdan oluşan "Rapçiler Zombi Değil" isimli ilk underground albümünü yayımladı. 2017’de Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’ni bitirdi.

Belli aralıklarla üretimine devam ettikten sonra 2016’da Güney Uğurlu ile ikinci underground albümü olan “Gecenin Dibi” isimli 6 şarkılık bir EP yayımladı. 3 yıllık bir aranın ardından 2019’da tekrar üretime geçen Derya, uzun süre yayımladığı single’larının ardından "RICH BLACK" isimli albümü ile dinleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Derya'nın "Cenaze" isimli rap çalışmasının animasyon video klibini MuzikPlay'de yerini aldı.

R&B TARZININ SEVİLEN İSİMİNDEN BEKLENEN SINGLE YAYINDA!

İstanbul doğumlu şarkıcı ve söz yazarı Dersu, dinleyicilerini heyecan verici bir müzik yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor! Yumuşak ve akıcı bir R&B tarzıyla başarılı sanatçı Dersu, samimi ve kişisel müzik tonuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

21 Mayıs’ta Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan "Trouble" isimli çalışma, bir aşkın kararsızlığının ardındaki karanlık ve zorlayıcı doğayı yansıtıyor.

Şarkı, Toronto'da yazılmıştır ve Dersu’nun şehirde geçirdiği zamandan ilham almıştır. Şüphesiz ki dinleyiciler, şarkı boyunca şehrin eşsiz havasını hissedecekler. Single, Dersu'nun eşsiz ve dinç sesiyle daha da öne çıkıyor.

Dersu, "Şehirden ilham alıyorum. Şarkılarımın albenili ritimleri ve sözleri var. Gerçekten pürüzsüz ve yumuşak bir R & B'den etkileniyorum" şeklinde konuştu.

Önceki şarkılarının başarısının ardından, Imperial ve Scuro ile Centauro'nun da yer aldığı “Test Ride” şarkısını yayınlayan Dersu, hedeflerine doğru giden yolda iddiasını koruyor. Gelecek vaat eden yetenekli sanatçı Dersu, R&B ve Pop sahnesine yeni bir soluk getiriyor.

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra aynı zamanda bir söz yazarı da olan Dersu, farklı dillerde çok uluslu bir müzik yapıyor. Şu an İtalya'nın Milano kentinde yaşayan sanatçı, derin ve heyecan verici melodilerle soft parçalar yazarken müziğini şehir sınırları dışına çıkarmak için de çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Deneyimlerini aktarabileceği, daha geniş ve çeşitli bir hayran kitlesine ulaşmak istiyor.

ENES VE NİDA'NIN ORTAK ÇALIŞMASI 'DERMAN' TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA!

Alman-Türk şarkıcı Enes, 21 Mayıs’ta Avrupa Müzik/Hayat GbR etiketiyle bu yılki üçüncü single’ı olan "Derman"ı sevenleriyle buluşturdu.

Yakın zamanda yayınlanacak albümden "Zararlı" ve "Aldanma ft. Mudi" şarkılarını geçtiğimiz aylarda piyasaya süren Enes, Nida Gündüz ile bir araya geliyor. Nida Gündüz’ün nazik sesi Enes’in oryantal şarkılarıyla birleşince dinlemesi son derece keyifli bir iş ortaya koyuyor.

'Derman', 21 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yerini aldı.

'SERBEST VURUŞ' TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA!

Yekta, “Serbest Vuruş” EP'sinden önce EP ile aynı ismi taşıyan “Serbest Vuruş” isimli şarkısını 21 Mayıs’ta Avrupa Müzik markasıyla dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Sözü Yekta’ya ait şarkının altyapısını Instagram'da 7.4 milyon takipçiye sahip sosyal medya fenomeni Remix Adam üstlendi. Yekta, önümüzdeki aylarda yayımlayacağı 4 şarkılık EP’sinde “Serbest Vuruş”, “Tuzaklar ft Alper Ayyıldız”, “Yeniden”, “Arkana Yaslan” isimli şarkılara yer verecek.

“Serbest Vuruş” isimli yeni rap çalışmasını tüm dijital platformlarda bulabilir video klibi ise MuzikPlay’de yerini aldı.

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