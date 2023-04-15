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Haim Topol, Mossad ajanıymış

İsrail'de geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ünlü aktör Haim Topol'un, yurt dışında bulunduğu dönemde İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad adına çalıştığı bildirildi

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  • Ünlü oyuncu Haim Topol, Mossad ajanıymış - Magazin haberleri

    Haaretz Gazetesi'nin haberine göre; 'Damdaki Kemancı' isimli müzikalde 'Tevye' karakterini canlandırarak dünyaca ün kazanan ve geçen ay hayatını kaybeden İsrailli aktör Haim Topol, yurt dışında yaşadığı dönem Mossad için çalıştı.

    Gazeteye konuşan Topol'un eşi ve çocukları, oyuncunun Londra'da yaşadığı dönemde İsrail'de yakından tanınan Mossad ajanı Zvi Malkin ile sıkı şekilde görüştüğünü anlattı.

    Aile, Malkin'in kendilerini ziyaret ettiğinde görünmemek için evlerine arka bahçeden girdiğini söyledi.
  • Ünlü oyuncu Haim Topol, Mossad ajanıymış - Magazin haberleri

    "DAİREYİ DİŞ KLİNİĞİ ŞEKLİNDE DÖŞEDİLER"

    Haim Topol'un ailesi, aktörün gizemli yurt dışı seyahatlerinde yanına ses kayıt cihazı ve kamerasını aldığı bilgisini paylaştı.

    Ünlü aktörün ailesi, Malkin ve Topol'un bir Avrupa başkentinde bir Arap ülkesinin elçiliğini dinlemek için yan binadaki daireyi kiraladığını ve burayı diş kliniği şeklinde döşediklerini aktardı.
  • Ünlü oyuncu Haim Topol, Mossad ajanıymış - Magazin haberleri

    ELÇİLİK PERSONELİ FARK ETMİŞ

    Ailenin anlattıklarına göre; iki ajan, elçilik duvarında bir delik açarak dinleme cihazı yerleştirmeye çalıştıkları sırada elçilik personeli bunu fark etti.

    Elçiliğin güvenlik yetkilileri geldiğinde oyuncu Haim Topol, hasta gibi koltuğa yattı, Mossad'dan Malkin de hekim rolüne büründü. Aktörün ailesine göre; elçiliğin güvenlik sorumluları diş kliniğindeki ekipmanlardan gelen ses nedeniyle ikna oldu.
  • Ünlü oyuncu Haim Topol, Mossad ajanıymış - Magazin haberleri

    'GELECEK VAADEDEN AKTÖR' ÖDÜLÜNÜN SAHİBİYDİ

    İsrail yapımı 1964 tarihli 'Sallah Shabati' filmi Altın Küre'de 'En İyi Yabancı Film' ödülünü alırken, Haim Topol'e de 'Gelecek Vaadeden Aktör' ödülünü getirmişti.

    Topol, bunun ardından hem sahnede hem beyaz perdede 'Damdaki Kemancı' oyununda canlandırdığı 'Tevye' karakteriyle yurt dışına açılmış ve uzun yıllar Londra'da yaşamıştı.

    İsrailli aktör, yurt dışında yaşadıktan sonra döndüğü Tel Aviv'de 8 Mart 2023'te 88 yaşında hayatını kaybetmişti.

    Fotoğraflar: AP

Haberi Hazırlayan : Şevval Yılmaz
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