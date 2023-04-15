ELÇİLİK PERSONELİ FARK ETMİŞ



Ailenin anlattıklarına göre; iki ajan, elçilik duvarında bir delik açarak dinleme cihazı yerleştirmeye çalıştıkları sırada elçilik personeli bunu fark etti.



Elçiliğin güvenlik yetkilileri geldiğinde oyuncu Haim Topol, hasta gibi koltuğa yattı, Mossad'dan Malkin de hekim rolüne büründü. Aktörün ailesine göre; elçiliğin güvenlik sorumluları diş kliniğindeki ekipmanlardan gelen ses nedeniyle ikna oldu.