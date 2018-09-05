Haka - Oulu karşılaşma önü

Finlandiya Ykkönen maçında Haka ile Oulu, 06 Eylül 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi Haka 29 puanla 5. sırada, Oulu 31 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Haka, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Oulu, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 485 kodlu maçı oynayanlar; Haka galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Oulu galibiyet oranı 0.00.

Haka önceki hafta EIF Ekenas mücadelesinde 2-1 yenildi.

Oulu ise HIFK Helsinki karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Haka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Haka, kendi sahasında 17 gol attı, 8 gol yedi.

Oulu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Oulu, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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