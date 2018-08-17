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Hakan Ateş: Biz kriz içinde değiliz

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş Habertürk, Bloomberg HT ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Ateş "Evet likidite ile ilgili geçen hafta cuma başlayıp biraz insanları geren ortamın üstesinden gelindi. Biz kriz içinde değiliz." dedi

17.08.2018 - 16:30 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş Habertürk, Bloomberg HT ortak yayınında Gökhan Şen'in sorularını yanıtladı.

İşte Hakan Ateş'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Evet likidite ile ilgili geçen hafta cuma başlayıp biraz insanları geren ortamın üstesinden gelindi. Hane halkının bankacılık sistemine olan güveni tam.

Mevduatımız fonlama kaynağımızın en önemli kısmını oluşturur. Zaten bankacılık ve kredi kullananlar özel sektör bir dayanışma halinde bu işi yürütüyorlar. Biz yurt dışına bir anlamda borçlandığımız için bir hesap verme durumundayız. Bütün büyük bankalar da zaten bu hesabı veriyor zaten. Sağduyulu olun ve dayanışma içinde hareket edin mesajı verildi. Biz kriz içinde değiliz.

Bunu Merkez Bankası bilir. Bizde yüzde birin altında bir efektif talebi oldu Cuma itibari ile. Efektifleri çekenlerin bır kısmı geri getirip yatırdı.

Döviz mevduatını alıp kasada orda burada saklamak gibi bir eğilim bir tehdit hissettiği zaman mevduat sahibi alıp yanında saklıyor. Kriz dönemlerinde kriz dönemlerinde yurt dışına çıkarmıştır. Çok pişman olan vardır. Getiri alamadıkları gibi üste de komisyon öderler. Gerekirse de 5-6 tane bankada da o anda efektif olmayabilir. Yurt dışı imkanlarımızla parayı keş olarak getirdik parayı talep edenlere ödedik.

2001'de millet birbirini suçluyordu. Şu anda dayanışma var. BDDK, SPK hepsini bir arada düşünebiliriz ve bunun dışında bankalar kendi arasında dayanışma halinde. Bankacılık istemi sağlamdır, her açıdan halkımızın güveni esastır. Fonlama tarafında bir sıkıntı yok. Normal ödemeler devam edecektir. Ekonomi de biraz soğuyacak. Geçtiğimiz yıl gibi bir büyümeden bahsetmemek lazım.

TCMB Türk Lirası basar. Farklı döviz cinsleri, dolarlar Amerika'da tutulur. Pound ingiliz bankalarında, Euro Avrupa bankalarında tutulur. Herhangi bir şubede mevduatımı dolar ödeyin dediğinde o dövizi o an o kasada tutamayabilirsin. İlgili şube ihtiyacı illaki karşılar. Ufak tefek gecikmeler münferit olarak olabilir. Kayda değer bir aksama asla söz konusu değil.

Büyük bankaların kredi portföylerinin yüzde 40 kadarı döviz cinsinden. Bizim sermayelerimiz TL cinsinden. Şimdi bir taraf aktifte varlıklar pasifte yükümlülükler ve öz varlığımız var. Kredilerimizin TL cinsinden karşılığı büyüyor.

Türkiyemizin kamuözel 467 milyar dolar gibi bir borcu var kamu için çok düşük. Hane halkında hiç borç yok. Özel sektörde 210 milyar dolar gibi bir pozisyon açığı var. Faiz servisini ve taksidini zamanında ödemeye muktedir özel sektör. Havuza ve ve projeye borçlananlar var. Biz bankalar kredi verirken minimum garantileri göze aldık. Havuza borçlananlar da döviz getiri olmadan dözvi yükümlülüğü olanlarda biraz sıkıntı olacaktır.

 




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