Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hakan Çalhanoğlu: Her mağlubiyet insanı hırslandırır - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu: Her mağlubiyet insanı hırslandırır

        A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2-0'lık Bulgaristan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Her mağlubiyet insanı hırslandırır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 22:55 Güncelleme: 15.11.2025 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her mağlubiyet insanı hırslandırır"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 yenerek ilk ikiye girmeyi garantileyen milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

        "KURTLAR VADİSİ MÜZİĞİ'NDE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

        Hakan, "Bursa'ya teşekkür etmek istiyorum. Isınmadayken Kenan ve Merih ile görüştüm. Çok güzeldi. Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir görüntüydü. Muhteşemdi." diyerek açıklamalarına başladı.

        "SARI KART MEVZUSU VAR"

        Galibiyetin önemine değinen kaptan, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Herkes 4-0 5-0 bekliyordu ama biz zor maç olacağını biliyorduk. Sarı kart mevzusu var, hocamızla değerlendireceğiz. Hocayla konuşuruz. Playoff maçlarında yer almak istiyoruz. Risk almamak lazım. 1. torbaya girdik. Değerlendireceğiz ve sonrasına bakacağız." dedi.

        "HER MAĞLUBİYET İNSANI DAHA HIRSLI YAPAR"

        İspanya maçıyla ilgili de konuşan Hakan, "Her ağır mağlubiyet insanı daha da hırslı yapar. Gürcistan maçında bunu gösterdik. İspanya'nın favori olduğunu biliyorduk, belki de maçı çok fazlasıyla yaşadık. Olmadı, kabul etmek gerekiyor. Önemli olan 1. torbaya girmekti, bunu başardık." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        Kafasında iğne unutuldu!
        Kafasında iğne unutuldu!
        İstanbul'da sahile akın
        İstanbul'da sahile akın
        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?