Hakan Çalhanoğlu: Her mağlubiyet insanı hırslandırır

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 yenerek ilk ikiye girmeyi garantileyen milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

"KURTLAR VADİSİ MÜZİĞİ'NDE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU" Hakan, "Bursa'ya teşekkür etmek istiyorum. Isınmadayken Kenan ve Merih ile görüştüm. Çok güzeldi. Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir görüntüydü. Muhteşemdi." diyerek açıklamalarına başladı.

"SARI KART MEVZUSU VAR" Galibiyetin önemine değinen kaptan, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Herkes 4-0 5-0 bekliyordu ama biz zor maç olacağını biliyorduk. Sarı kart mevzusu var, hocamızla değerlendireceğiz. Hocayla konuşuruz. Playoff maçlarında yer almak istiyoruz. Risk almamak lazım. 1. torbaya girdik. Değerlendireceğiz ve sonrasına bakacağız." dedi.