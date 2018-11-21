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Kısa ve net cevaplıyorum. Seni ne birlikteliğimizde ne de evliliğimizde asla aldatmadım. Bunu herkesten önce sen biliyorsun. Bu konu üzerinde daha fazla durup hesap vermeyeceğim. Kaldı ki benim hakkımda bu zamana kadar "10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum" diye haberler çıkmadı. Veya başkaları ile fotoğraflarım medyada mevcut değildir.