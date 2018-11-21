İtalya’nın Milan takımında oynayan ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz yıl muhteşem bir düğünle çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti.
Evliliklerine nazar değen Sinem - Hakan Çalhanoğlu çifti boşanma kararı almıştı. Ayrılık haberlerinin ardından Sinem Gündoğdu’nun hamile olduğu ortaya çıktı.
2. Sayfa programının haberine göre, hamileliğinde 6 ayı geride bırakan ve anne olmak için gün sayan Sinem Gündoğdu ile Hakan Çalhanoğlu sürpriz bir kararla evliliklerine yeniden bir şans verdi.
Ünlü futbolcu ile eşi boşanmaktan vazgeçti. Ünlü çiftin bir kız bebekleri olacak.
Hakan Çalhanoğlu boşanma haberleri sonrası, 'Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım' açıklamasında bulunmuştu.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eşinin kendisini aldattığına dair imalı açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu'na eşi Sinem Çalhanoğlu da yaptığı şu açıklamayla yanıt vermişti:
"Sevgili Hakan, saldırmak kendini savunmanın en iyi yoludur derler. Ben de senin gibi (Ne kadar susabildiysen?) suskunluğumu korumak istiyordum. Lakin; yaptığın açıklamada insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirmiş olmasaydın keşke. Yapmış olduğun açıklamadan sonra insanlar "Sinem, Hakan'ı aldatmış. Hakan babalık testi istiyor" vs. gibi düşündüler.
Kısa ve net cevaplıyorum. Seni ne birlikteliğimizde ne de evliliğimizde asla aldatmadım. Bunu herkesten önce sen biliyorsun. Bu konu üzerinde daha fazla durup hesap vermeyeceğim. Kaldı ki benim hakkımda bu zamana kadar "10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum" diye haberler çıkmadı. Veya başkaları ile fotoğraflarım medyada mevcut değildir.
Görünen köy kılavuz istemez diyeceğim ama çevremizde bunları inatla, ısrarla görmezden gelenler var. Neyse, Allaha yakın bana uzak olsunlar.
Gebelik konusuna gelince; Evet hamileyim. Biliyorsun artık ikimiz de ebeveyn olmak istiyorduk. Bunun için çocuk sahibi olmaya karar verdik. Hamile olduğumu ayrılma sürecinde öğrendim. Bebeğim başkalarının işlediği günahların bedelini ödeyemeyecek kadar masumdur.
Bebek konusunu riskli dönemim geçene kadar açıklamak istemezdim ama mecbur bırakıldım. Bunu sağlayanlara ayrıca teşekkür ederim."
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