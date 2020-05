Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, beIN Sports'a flaş açıklamalarda bulundu. Bir gün Galatasaray'da oynamak istediğini tekrar dile getiren milli futbolcu, Zlatan Ibrahimovic'in Türkiye'den tuttuğu takımla ilgili ipucu verdi. İşte Hakan'ın sözleri:

"GALATASARAY'DA 10 NUMARANIN GURURUNU YAŞAMAK İSTİYORUM"

"Babamdan gelen bir şey, ailemde var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum. Şu an hep anlatıyoruz ama ileride bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum, anlatılmaz, yaşanır. Ben Hagi'yi örnek aldım, Türkiye'de onun gibi büyük bir oyuncu olmak benim hep hedefim. Galatasaray'da 10 numarayı taşımanın gururunu taşımak isterim. Hem Hagi, hem de Alex de Souza, ikisi de."

"FATİH HOCANIN YERİ BAŞKA"

"Fatih hocam ile 2 gün önce konuştum, bayramda aradım. Korona zamanında da aramıştım geçmiş olsun demek için. Aramız çok iyi, milli takımda bana sahip çıktı, bana hep güvendi. O süreçte Almanya'yı seçme ihtimalim de vardı ama beni çok etkiledi. Ay-yıldızlı formayı da taşımak kolay değil, 10 numarayı taşımak kolay değil. Fatih hocanın üzerimde çok emeği var, bende yeri başka."

"TERİM'E BURADA ÇOK SAYGI DUYUYORLAR"

"Fatih hocaya burada çok saygı duyuyorlar. Burada iz bıraktığını söyleyebilirim. 'Fatih Terim' dediğin zaman, hemen 'Oo İmparatore!' diyorlar. Bu, hem benim için hem de Türkiye için bir gurur. Zamanında Gattuso'yla çok konuştum Fatih Terim hakkında. Herkes çok olumlu, pozitif konuşuyor. Fiorentina'da hocalık da yaptığından, hazırlık maçında ona büyük bir karşılama yaptılar. Fatih hocayı, İtalya'da çok seviyorlar.

"ZLATAN'IN HİÇ EGOSU YOK"

"Zlatan Milan için yeni bir oyuncu değil. Dünya yıldızı ve çok tecrübeli bir oyuncu. O, bizim yıldızımız. Bize her konuda katkıda bulundu; tecrübesi, oyun hırsı, mentalitesiyle. Bize hem saha içinde hem saha dışında çok yardımcı oluyor. Herkes Zlatan'ı dışarıdan 'Ego' olarak görüyor. Bence hiç egosu yok, çok cana yakın birisi. Çok sempatik. Hemen şakalaşıyor. Onunla vakit geçirmek çok keyifli."

"ZLATAN'IN TÜRKİYE'DEN TUTTUĞU TAKIMDA SARI VAR!'

"Ibrahimovic benim röportajımı takip etmiş, benim hakkımda konuşmuşsun dedi. 'Bana sordular hangi takımı tuttuğunu' dedim. Bana 'Takımı söyledin mi' dedi, 'Sen bana söyleme dediğin için söylemedim' dedim. Söylesem kızar. Tuttuğu takımda sarı var. Yarın bana 'Sarı' demişsin diyecek, başka detay veremem, bence bu kadar yeterli. Bu kadar güldüğüme göre anlaşılmıştır diye düşünüyorum."

EURO 2020 YORUMU

"Çok iyi hava yakaladık. EURO 2020'nin ertelenmesi nedeniyle bir yandan üzüldüm, bir yandan sevindim. Sakat oyuncularımız vardı. Merih, Yusuf, Abdülkadir, Dorukhan, Cenk... Onlar için çok sevindim. Ben zaten Avrupa Şampiyonası'nı bir kez yaşamıştım. Onlar da yaşasın istiyorum. Bu ekip, çok güzel bir ekip. Her Milli Takım'a gittiğimde zevk alıyorum. Onlar için çok sevindim. İnşallah seneye turnuva oynanırsa kimse sakatlanmadan o turnuvaya katılırız. Bu jenerasyon çok iyi, çok iyi oyuncularımız var. Hem yetenekli hem tecrübeli oyuncularımız var. Oynadıkları futboldan zevk alıyorlar, korkmadan oynuyorlar. Merih ve Cengiz, İtalya'da; Yusuf ve Zeki, Fransa'da oynuyorlar. Her gün tecrübe kazanıyoruz. Bize her zaman yardım eden, toparlayan Emre ve Burak abi var. Turnuvada zaten büyük ülkelere karşı nasıl onayabileceğimizi gösterdik, turnuvayı da iyi bitirdik. Çok güçlü bir Milli Takımımız var."