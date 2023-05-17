Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek: Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyecek 4. Türk!

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu tarihe geçmeye hazırlanıyor. Milli futbolcu 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde forma giymesi durumunda bu başarıyı yaşayan dördüncü Türk futbolcu olacak

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek: Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyecek 4. Türk!

    Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti Inter oldu. Hakan Çalhanoğlu mavi siyahlıların bu başarısına en çok katkı yapan futbolcular arasında yer aldı.
  • Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek: Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyecek 4. Türk!

    Inter'in Milan'ı 2-0 yendiği yarı final ilk maçında iyi futbolunu Edin Dzeko'nun attığı ilk golün pasını vererek süslemişti.
  • Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek: Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyecek 4. Türk!

    Simone İnzaghi 1-0 kazandıkları rövanş maçında milli oyuncuya 90 dakika görev verdi.
  • Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek: Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyecek 4. Türk!

    Hakan Çalhanoğlu galibiyet golünü atan Lautaro Martinez'in ardından takımının en etkili ikinci oyuncusu oldu.

     
  • Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek: Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyecek 4. Türk!

    Karşılaşmada 45 pasın kırkını doğru kullanan tecrübeli oyuncu yüzde 89 pas isabeti yakaladı. İki kilit pasın yanı sıra iki de başarılı çalıma imza atan milli futbolcu girdiği 12 ikili mücadelenin dokuzunu kazandı.
  • Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek: Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyecek 4. Türk!

    29 yaşındaki orta saha bu sezon Inter'de forma giydiği 10 Şampiyonlar Ligi maçında 1 gol 2 asist üretti. Milli oyuncu 4 Ekim'de İtalya'da Barcelona'yı 1-0 yendikleri maçta takımının tek golünü atmıştı.
  • Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek: Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyecek 4. Türk!

    Hakan Çalhanoğlu 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak finalde forma giymesi durumunda Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'den sonra bu başarıyı yaşayan dördüncü Türk futbolcu olacak.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.