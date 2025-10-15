Hakan Çalhanoğlu: Tek seçeneğim her zaman ülkemdi
A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan maçının ardından yaptığı açıklamada, "Tek seçeneğim her zaman ülkemdi" dedi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı 4-1 yenerek grubu ilk iki sırada bitirme yolunda büyük avantaj yakalayan millilerimizin kaptanı Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.
"TEK SEÇENEĞİM HER ZAMAN ÜLKEMDİ"
Karşılaşma öncesi verilen plaket için çok mutlu olduğunu ifade eden kaptan, "Kocaeli halkına teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadıkları için. Tüm ekibe, herkese teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir hediye oldu benim için. Kariyerim boyunca bir anı olarak kalacak. Çok mutlu oldum. Tek seçeneğim her zaman ülkemdi, gururlu ve mutluyum.
İlk yarım saatte onları baskı altına almak istedik. İyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk 30 dakika, golleri bulunca averajı düşünerek hareket ettik. Oyun disiplininden kopmadık ve en önemlisi buydu." sözlerini sarf etti.
"MAÇLARDAN ÖNCE BENİMLE KONUŞUR"
Merih Demiral adına mutlu olduğunu ifade eden milli yıldız, "Merih zaten hep maçlardan önce benimle konuşur. Hem kullanan hem vuran oyuncularımız var. İki tarafta da tehlikeliyiz. Merih adına mutluyum, evinde 2 golle ayrılacak bugün. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.
"BİZ ÜMİTLİYİZ"
Son olarak deneyimli futbolcu, "Strateji şu; deplasmanda yenersen büyük bir ihtimal gitme şansın daha yüksek oluyor. Evimizde oynadığımızda bizim için daha iyi oluyor. Taraftarımızla birlikte maçlar bize daha iyi geliyor. Önemli faktör deplasmanda puan almaktı. Bunu başardığımız için mutluyuz. İspanya'ya karşı kötü oynadık ama ardından reaksiyon vermek çok önemliydi. Önemli skorlar yaptık averaj için. Bulgaristan maçında da averajı düşüneceğiz. Son maçta artık bakacağız. Futbolda her şey olabilir. Biz ümitliyiz." ifadelerini kullandı.