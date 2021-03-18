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Hakan Kurtaş: Birkaç alternatifimiz var

Önceki gün menajeri Ayşe Barım ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıyan oyuncu Hakan Kurtaş, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kurtaş, "Birkaç alternatifimiz var. Okuyup, karar vereceğiz. Sinema filmi bir de dijital için bir dizi olacak" ifadelerini kullandı

Hakan Kurtaş: Birkaç alternatifimiz var - Magazin haberleri
"Birkaç alternatifimiz var"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Hakan Kurtaş, önceki gün menajeri Ayşe Barım ile birlikte Etiler'de bir araya gelerek, toplantı yaptı.

Yaz dönemi için projelerin konuşulduğu toplantı sonrası poz veren ikili, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hakan Kurtaş, "Birkaç alternatifimiz var. Okuyup, karar vereceğiz. Sinema filmi bir de dijital için bir dizi olacak" dedi.

Serenay Sarıkaya'nın merhum şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağı film, pandemi nedeniyle ertelenmişti. Ayşe Barım ile filmin yapımcısı arasında sorun yaşanmış ve Barım'ın yapımcı şirketi devreden çıkararak, projenin yapımcılığını üstleneceği iddia edilmişti.

Çıkan haberleri yalanlayan Barım, "Benimle ilgili bir durum yok. Yapımcı belli zaten, yönetmen belli olacak. Herkes bir şey uyduruyor. 'Neden ertelendi?' diye. Pandemi var, hayat durdu" dedi.

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