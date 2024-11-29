Hakim ve savcı ataması isim listesi sorgulama ekranı 2024 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK’nın adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi ile hakim, savcı, başsavcı, başsavcıvekili, mahkeme üyesi ve başkanı atamaları gerçekleştirildi. HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK atamaları isim listesi 29 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, 29 Kasım 2024 HSK hakim ve savcı atama listesi öğrenme ekranı…