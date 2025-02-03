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        Haberler Bilgi Gündem Hakim ve Savcı yardımcılığı mülakat başvuru tarihleri nedir? Hakim ve Savcı yardımcılığı mülakat e-devlet başvuru ekranı

        Hâkim ve savcı yardımcılığı mülakat başvuruları bitiyor! Başvuru nasıl yapılır?

        Adalet Bakanlığı, hâkim ve savcı yardımcılığı mülakat başvurularını almaya devam ediyor. Yazılı sınavı başarıyla tamamlayan adayların, mülakata çağrılması için bugün gün içerisinde e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, hakim ve savcı yardımcılığı mülakat e-devlet başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:23
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        21-22 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı, idari yargı hâkim yardımcılığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı yazılı sınav sonuçları açıklandı. İlk adımı başarıyla tamamlayanların diğer bir adım olan mülakata girmesi gerekiyor. İşte, hâkim ve savcı yardımcılığı mülakat tarihleri...

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        HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI MÜLAKAT BAŞVURU TARİHLERİ

        21 - 22 Aralık 2024 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı, idari yargı hâkim yardımcılığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavlarında başarılı olarak mülakata katılmaya hak kazananlar ile hukuk alanında doktora yapmış olup mülakata katılmak için başvuruda bulunanların 24.01.2025 - 03.02.2025 tarihleri arasında istenilen bilgileri eksiksiz ve tam olarak doldurmaları gerekmektedir.

        Birden fazla sınavda başarılı olarak mülakata katılmaya hak kazananların her sınav için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

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        HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI MÜLAKAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Hâkim ve savcı yardımcılığı için mülakat başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor.

        HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI MÜLAKAT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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