        Hakkari'de baraj gölü buz tuttu! | Son dakika haberleri

        Hakkari'de baraj gölü buz tuttu!

        Hakkari'deki Dilimli Baraj Gölü, etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        15.02.2026 - 15:04
        Hakkari'de baraj gölü buz tuttu!
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Baraj Gölü, etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu.

        DHA'nın haberine göre yüzeyi yer yer 20 santimetre kalınlığında buzla kaplanan baraj gölü, havadan dronla görüntülendi.

        İlçede hafta içinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı pazar günü eksi 7 derece olarak ölçüldü. Kar yağışı sonrası etkisini artıran soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken, Yüksekova-Esendere kara yolu üzerindeki Dilimli Baraj Gölü de kısmen buz tuttu.

        İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki 64 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj gölü, dronla görüntülendi. Bölgede etkili olan soğuk havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

        Beşiktaş'ta park kavgasında sürücüyü silahla öldüren saldırgan: Dayak yemekten korktum ateş açtım

        BEŞİKTAŞ'ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Ş. (67), silahla Ferşat Tellioğlu'nu (70) vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınlarının darbettiği Erdoğan Ş. ve onu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı.  (DHA)

